אמני בית שמש במחרוזת לכבוד חג מתן תורה

עיריית בית שמש גאה להציג את ׳מתיקות וערבות טוב התורה׳ פרק ראשון מפרויקט מוזיקלי ייחודי המביא אל קדמת הבמה את קול התורה הפועם בעיר ואת עולמם של תלמודי התורה, הישיבות ובתי המדרש הפזורים ברחבי בית שמש.

מדי יום נשמע קול לימוד התורה מכל שכונה ורחוב בעיר, כאשר עשרות אלפי ילדים, בחורים ואברכים ממלאים את היכלי התורה בשקידה ובהתמדה. מתוך האווירה המיוחדת הזו נולד הקליפ החדש, המבקש להעניק הצצה מרהיבה מליאת מתיקות ורגש לאווירת בית המדרש ולרוח לימוד התורה המאפיינת את העיר בית שמש.

את היוזמה לפרויקט הגה והוביל תושב העיר הזמר והיוצר יואלי דוידוביץ, אשר בנה את הקונספט וכתב יחד עם נותי רוטמן את הפלייליסט המשובח שמורכב משירי אהבת תורה מלאי ניחוח מוכר של כבוד התורה ולומדיה, ויחד עם ראש העיר שמואל גרינברג רתם יואלי לשירה שורה של אמנים תושבי העיר תחת הכותרת ״אמני בית שמש״. הזמרים אהרל'ה סמט, בנצי שטיין, עקיבא גרומן, מוטי איידנסון, אבי ריימי, בנימין לייפער, אלקנה אדרי, סנדי דינקל, עקיבא רוטמן, בליווי מקהלת קאפלה בניצוחו של נותי רוטמן, כולם תושבי בית שמש מגישים יצירת אמנות של מחרוזת מוזיקלית רציפה באורך 15 דקות, המשלבת את שירי התורה המוכרים, האהובים והמרגשים ביותר מכל הזמנים.

על ההפקה האמנותית והמוזיקלית עמלו אנשי מקצוע גם הם תושבי העיר בית שמש, המפיק והעורך הרשי סגל יחד עם הצלם נחמן אלבר שצילמו בחן את בתי המדרש ברחבי בית שמש, ותיעדו רגעים מרטיטים של אברכים וילדים השוקדים על תלמודם בתלמודי התורה והיכלי הקודש.

את המחרוזת עיבד בכשרון רב יונתן בלוי גם הוא תושב בית שמש, ובליוי הנשפן אברימי גלבשטיין שגם הוא תושב בית שמש.

ראש העיר שמואל גרינברג: ״אנחנו מגישים פרויקט מוזיקלי חדש שמבטא את קול התורה שמתרונן בין כתלי בתי המדרש שמפארים את העיר בית שמש, זכתה העיר ואלפי ילדים בחורים ואברכים מקיימים בה מידי יום את הכתוב ״והגית בו יומם ולילה״, ערב חג השבועות תשפ״ו התכנסו טובי הכשרונות האמנים תושבי עירנו בפרויקט מרהיב ומרגש שמספר את הסיפור הכי גדול של בית שמש, לומדי התורה, אני שמח להיות חלק מהיצירה הזו ומאחל לכם שנזכה כולנו יחד לקבלת התורה מאהבה״

קרדיטים:

פלייליסט: יואלי דוידוביץ ונותי רוטמן

עיבוד מוזיקלי: יונתן בלוי

עיבוד קולי: נותי רוטמן

מקהלות: קאפלה