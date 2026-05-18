בהודעה דרמטית שפורסמה לפני זמן קצר, הודיע הנשיא האמריקאי דונלד טראמפ כי הנחה לעכב את המתקפה הצבאית המתוכננת על איראן, שהייתה אמורה להתבצע מחר. ההחלטה התקבלה בעקבות בקשה מיוחדת ממנהיגי מדינות המפרץ, שביקשו זמן נוסף להשלמת המשא ומתן עם טהראן.

"התבקשתי על ידי אמיר קטאר, תמים בן חמד אל-ת'אני, יורש העצר של ערב הסעודית, מוחמד בן סלמאן, ונשיא איחוד האמירויות הערביות, מוחמד בן זאיד, לעכב את המתקפה הצבאית המתוכננת שלנו על הרפובליקה האסלאמית של איראן", מסר טראמפ בהודעתו.

הנשיא הבהיר כי ההחלטה להעניק דחייה נובעת מכך ש"מתקיים כעת משא ומתן רציני", ולדעת המנהיגים הערבים - שטראמפ כינה "מנהיגים גדולים ובעלי ברית" - תושג עסקה שתהיה מקובלת על ארצות הברית וכל מדינות המזרח התיכון.

"העסקה חייבת לכלול: אין נשק גרעיני"

טראמפ הדגיש בהודעתו כי העסקה הצפויה חייבת לכלול, "וחשוב מכך, שלא יהיה לאיראן נשק גרעיני". דרישה זו עומדת במרכז המשא ומתן האמריקאי מול טהראן, על רקע החששות הבינלאומיים מתוכנית הגרעין האיראנית.

הנשיא הבהיר כי "מתוך כבוד רב למנהיגים שהוזכרו לעיל", הנחה את שר ההגנה פיט הגסת', את יו"ר המטות המשולבים הגנרל דן קיין, ואת צבא ארצות הברית, שלא לבצע את ההתקפה המתוכננת על איראן מחר.

עם זאת, טראמפ הוסיף אזהרה ברורה: "הנחיתי אותם עוד להיות מוכנים להתקדם במתקפה מלאה בקנה מידה גדול על איראן, בהתראה של רגע, במקרה שלא תושג עסקה מקובלת". דבריו מעידים על כך שהצבא האמריקאי נשאר בכוננות מלאה, וכי הדחייה היא זמנית בלבד.

רקע: המתיחות הגוברת עם איראן

ההודעה מגיעה על רקע מתיחות חריפה במזרח התיכון. רק אתמול הצהיר טראמפ כי "המשטר באיראן יודע מה צפוי לקרות בקרוב", ואף פרסם מפה של המזרח התיכון עם חיצים אדומים המכוונים לעבר איראן, תוך אזהרה כי "השעון מתקתק".

במקביל, הסנאטור הבכיר לינדזי גראהם קרא לטראמפ לבצע "תקיפה קצרה אך עוצמתית" על איראן, על רקע התקיפות האיראניות על תשתיות חיוניות באיחוד האמירויות והמתקפות על הספנות הבינלאומית.

איראן: "זו זכותנו להכות באמריקאים"

מצד איראן, היועץ הצבאי הבכיר מחסן רזאאי שיגר איום חריף כלפי ארצות הברית. "מבחינתנו המצור הימי האמריקאי נחשב למלחמה", הבהיר רזאאי, והוסיף כי הפסקת האש הנוכחית היא "חד-צדדית" ולכן לאיראן "אין כל מחויבות כלפיה".

"זו זכותנו הטבעית להכות באמריקאים ולשבור את המצור הימי", הזהיר היועץ האיראני, תוך שהוא מוסיף: "אני ממליץ לאמריקאים לסגת בעצמם, לפני שים עומאן יהפוך לבית קברות לספינות שלהם".

כעת, לאחר הודעת טראמפ, נותר לראות האם המשא ומתן אכן יוביל לעסקה, או שהמתקפה האמריקאית תתבצע בסופו של דבר. הנשיא סיים את הודעתו במילים: "תודה על תשומת הלב לעניין זה".