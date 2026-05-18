לוין: "הגיע הזמן להפסיק להזמין את היועמ"שית לישיבות"

סגן ראש הממשלה ושר המשפטים יריב לוין יצא הערב (שני) במתקפה חריפה נגד היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, בעקבות ההתפתחויות האחרונות בעתירות נגד מינויו של האלוף רומן גופמן לראש המוסד.

"הערב שוב ברור מתמיד מדוע העברתי בממשלה החלטה להדיח את גלי בהרב מיארה", מסר לוין בהודעה חריגה בחריפותה. "פעולותיה הפוליטיות הבלתי פוסקות, כדי להכשיל את הממשלה ולסכל את מהלכיה ואת מדיניותה, הגיעו לשיא חדש בעניינו של האלוף רומן גופמן".

"ניסתה לפגוע אנושות בשמו הטוב"

שר המשפטים התייחס למהלכים שביצעה היועמ"שית בניסיון למנוע את מינויו של גופמן. "אי אפשר לעבור לסדר היום על המהלכים שביצעה, בנסיון נואש למנוע את מינויו של גיבור ישראל לראש המוסד, תוך שבדרך ניסתה לפגוע אנושות בשמו הטוב", ציין לוין.

כזכור, בית המשפט העליון הורה היום על מסירת תצהיר חסוי של תא"ל ג' לראש הממשלה ולאלוף גופמן, לאחר שהיועמ"שית ניסתה להסתיר את החומרים מהם. גופמן עצמו תקף את בהרב-מיארה בחריפות, וטען כי "האמור בדבריה איננו אמת" וכי היא "מתנהלת בחוסר תום לב".