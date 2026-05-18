בבלי
ביקורת חריפה

"המפכ"ל מתפאר שיעצור כל בן ישיבה, לאיפה הגענו?", זעק דרעי | צפו

יו"ר ש"ס אריה דרעי מתח ביקורת חריפה על החלטת המפכ"ל בנוגע למעצר בני ישיבות ועל החלטת רשות מקרקעי ישראל בנושא דירה בהנחה | "מי לא יכול לקבל? בני התורה", טען דרעי (בארץ)

דברי דרעי בכנס

יו״ר ש״ס הרב אריה דרעי תקף בחריפות את החלטת המפכ"ל בנוגע ל בני הישיבות, במהלך ועידת גבאי בתי הכנסת הספרדים ב.

״לראות היום את המפכ״ל מתפאר שיתחיל לעצור כל בחור ישיבה. לאיפה הגענו? ריבונו של עולם", אמר בין הדברים. לדבריו, "רוצחים מסתובבים ברחובות ופה מדברים על שבט לוי, בני הישיבות. הקב״ה מעמיד אותנו בניסיון״.

בהמשך הוסיף כי "אתמול מועצת רשות מקרקעי ישראל החליטה, בהנחיית היועמשי"ת, על העדפות ל-50% מההגרלות ב'דירה בהנחה' למשרתי מילואים, שיתנו. אבל ב-50% האחרים - ערבים יכולים לקבל, ומי לא יכול לקבל? בני התורה".

"למה? בגלל שהם לומדים תורה, בגלל שהם מוסרים את נפשם על לימוד התורה. ואני אומר, ריבון העולמים", סיכם דרעי.

