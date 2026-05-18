יו״ר ש״ס הרב אריה דרעי תקף בחריפות את החלטת המפכ"ל בנוגע למעצר בני הישיבות, במהלך ועידת גבאי בתי הכנסת הספרדים בבני ברק.

״לראות היום את המפכ״ל מתפאר שיתחיל לעצור כל בחור ישיבה. לאיפה הגענו? ריבונו של עולם", אמר דרעי בין הדברים. לדבריו, "רוצחים מסתובבים ברחובות ופה מדברים על שבט לוי, בני הישיבות. הקב״ה מעמיד אותנו בניסיון״.

בהמשך הוסיף כי "אתמול מועצת רשות מקרקעי ישראל החליטה, בהנחיית היועמשי"ת, על העדפות ל-50% מההגרלות ב'דירה בהנחה' למשרתי מילואים, שיתנו. אבל ב-50% האחרים - ערבים יכולים לקבל, ומי לא יכול לקבל? בני התורה".

"למה? בגלל שהם לומדים תורה, בגלל שהם מוסרים את נפשם על לימוד התורה. ואני אומר, ריבון העולמים", סיכם דרעי.