בבלי
"הגיע מאוחר מדי"

מכה קשה לאילון מאסק: בית משפט דחה את התביעה הדרמטית

חבר מושבעים פדרלי דחה את תביעתו של אילון מאסק נגד OpenAI | מאסק טען שהחברה סטתה ממטרתה המקורית לטובת האנושות והפכה לגוף שנועד למטרות רווח (בעולם)

אילון מאסק וסם אלטמן (צילום: Elon Musk)

חבר מושבעים פדרלי בארה״ב פסק נגד איל ההון אילון מאסק בתביעה שהגיש נגד OpenAI, וקבע כי החברה אינה אחראית לטענותיו של האיש העשיר בעולם שלפיהן סטתה מהמטרה המקורית שלה לפעול לטובת האנושות.

חבר המושבעים קבע פה אחד כי מאסק הגיש את התביעה מאוחר מדי, לאחר פחות משעתיים של דיונים.

מאסק טען בתביעה שהגיש ב-2024 כי סם אלטמן וגרג ברוקמן שכנעו אותו להעביר 38 מיליון דולר לארגון, ולאחר מכן פעלו מאחורי גבו כדי להפוך את OpenAI לגוף שנועד למטרות רווח ולקבל עשרות מיליארדי דולרים ממיקרוסופט ומשקיעים נוספים. לדבריו, מדובר ב“גניבת ארגון צדקה”.

מנגד טענה OpenAI כי דווקא מאסק פעל ממניעים כספיים וכי המתין זמן רב מדי לפני שהגיש את התביעה. עורך הדין של החברה אמר בבית המשפט: “ייתכן שלמאסק יש מגע זהב בתחומים מסוימים, אבל לא בבינה מלאכותית”.

