חבר מושבעים קבע בשני משפטים כי מטא וגוגל אחראיות לנזקים לילדים, מה שעשוי להוביל למאבק שיכול לשנות את ההגנה המשפטית שמעניק החוק האמריקאי לחברות טכנולוגיה | אלפי תביעות דומות מתנהלות נגד מטא, גוגל, סנאפצ'אט וטיקטוק (בעולם)
בית המשפט בתל אביב קבע פיצויים כספיים נגד דיירים שמנעו משכניהם להיכנס למקלט בזמן מתקפת טילים מאיראן, בטענה שנביחות הכלבים הפריעו להם | השופטת קבעה: מדובר בהפרת חובה חקוקה ובסיכון חיי אדם ממשי, למרות קיומו של סכסוך שכנים קודם (חוק ומשפט)
ניצחון סוחף לחופש העיתונות בבית המשפט | השופטת דחתה תביעת לשון הרע של עורך הדין וקבעה: כלי תקשורת המפרסם הודעת דוברות רשמית נהנה מהגנה מלאה, גם אם התוכן פוגעני או שנוי במחלוקת | פסק דין שמשמח עיתונאים ומדאיג תובעים (חוק ומשפט)
תביעת ענק בסך 4.5 מיליון ש"ח הוגשה נגד חברת החשמל בעקבות שריפת הענק בעין כרם. המחדל התשתיתי, שהוביל להשמדת מאות יצירות אמנות נדירות של איוון שוובל, נדון בבית המשפט המחוזי מרכז. משרד ההגנה הבריטי וחברת החשמל עומדים במוקד הסערה הציבורית והמשפטית בישראל (חוק ומשפט)
ניצב בדימוס עמי אשד שיגר מכתב התראה חריף לראשי דוברות המשטרה לאחר ההודעה הרשמית של המשטרה כי ״אשד סיים את תפקידו בנסיבות שמוטב לא להרחיב לגביהן, לרבות תקלות מבצעיות, שאף עלו בחיי אדם״ | אשד תקף: ״הפכתם את הדוברות לכלי ניגוח פוליטי; חזרו בכם מהשקרים תוך 24 שעות או שאתבע אתכם אישית״ (בארץ)
אגד תפצה נוסע ב-40,000 שקל אחרי שנהג דרש ממנו לרדת מאוטובוס בטענה כי מדובר בקו "לבנות בלבד" | הנוסע תבע את החברה בעילה של הפליה אסורה ופגיעה בזכות לכבוד ולשוויון | מאגד נמסר כי הנהג פעל בניגוד לנהלים וננקטו נגדו צעדים משמעתיים | משרד התחבורה הודיע כי נפתחה חקירה פלילית (בארץ)
אל על מסתבכת בתביעה ייצוגית חדשה בסכום יוצא דופן - 650 מיליון שקל | אלפי מעובדי החברה, בהם גם דיילים ועובדי קרקע, טוענים לפגיעה בזכויות שלהם | בבקשה נטען כי היקף הנזק הכולל שנגרם, לכאורה, לחברי הקבוצה שעבורה מבוקש האישור לתביעה הייצוגית, עומד על כ-648.8 מיליון שקל (תעופה)
קברניט מטוס ה-Boeing 737 MAX של חברת אלסקה איירליינס, שבו נתלשה דלת החירום במהלך טיסה בינואר 2024, הגיש תביעה על סך 10 מיליון דולר נגד בואינג, בטענה שהחברה ניסתה להטיל את האחריות על צוות האוויר במקום לקחת אחריות על כשלי הייצור (תעופה, משפטי)
רשת BBC שחשודה בעיוות סרטון לכאורה כדי להציג את דבריו של טראמפ באורח שלילי, הודיעה כי היא תתנגד לתביעתו של נשיא ארה"ב בבית המשפט ותילחם על חפותה | למרות הדו"ח הפנימי שדלף וההאשמות החמורות שעלו בדו"ח, הרשת הממלכתית הודיעה כי תילחם עד הסוף (בעולם)
בית משפט פדרלי לערעורים קבע כי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ועורכת דינו לשעבר, אלינה חאַבָּה, מחויבים לשלם קנס של כמיליון דולר בעקבות הגשת תביעה “חסרת בסיס” נגד הילרי קלינטון | הנשיא האשים את קלינטון ואחרים בקנוניה שנועדה למנוע את נצחונו בבחירות 2016 (בעולם)
יותר מ‑300 נפגעי טרור ובני משפחותיהם בישראל הגישו תביעה דרמטית נגד Binance, מייסדה צ'אנגפנג "CZ" ז'או והמנהלת הבכירה גואנגיינג צ'ן. התביעה טוענת כי הבורסה סייעה ביודעין לארגוני חמאס וחיזבאללה להעביר כספים למרות הסנקציות הבינלאומיות (חדשות בארץ)
כתב תביעה על סך ארבע מאות אלף שקלים הוגש לבית המשפט על ידי עורכי דינה של עינב צנגאוקר, אימו של שורד השבי מתן צנגאוקר, כנגד אשת ימין תומכת נתניהו שפרסמה בחשבון הפייסבוק שלה דברים שלפי הטענה הינם "חסרי יסוד ודיבתיים" (משפט, אנשים)
רשות התחרות של איטליה הודיעה שקנסה את וויז אייר ב-500,000 אירו בגין "All You Can Fly" | על פי הטענות החברה ההונגרית לא חשפה "מידע מדויק" על מגבלות החבילה, ולמעשה הטעתה את הרוכשים | עוד נטען שבקמפיינים לקידום מכירות, וויז אייר "הציגה את השירות כמנוי ללא הגבלה, תוך השמטת מידע על מגבלות השימוש בו" (תעופה)
התביעה בטורקיה הגישה כתב אישום נגד ראש העיר איסטנבול אכרם אימאמאולו - שנחשב ליריבו של הנשיא רג'פ טאיפ ארדואן | התביעה ציינה כי כתב האישום משתרע על פני תקופה של 10 שנים, ונמצא "נזק למדינה בשווי 160 מיליארד לירות טורקיות" | התובע דורש יותר מ-2,000 שנות מאסר (העולם הערבי)
בית משפט השלום בפתח תקווה פסק לאחרונה פיצויים משמעותיים בסך 62,000 שקלים לטובת מנהלת גן ילדים מראש העין, בתביעת לשון הרע שהוגשה נגד אם לילד לשעבר בגן. הפסיקה הדגישה את חומרת הפצת מידע כוזב כעובדות וההשלכות המיידיות על מוסדות (חוק ומשפט)
אם נדמה לכם ששמעתם על כל סיפורי התביעות הביזאריות והמשעשעות - על זה טרם שמעתם | נוסע תובע את חברת התעופה לופטהנזה על נזק לחתול המחמד שלו | לדבריו, הוא "הופתע" כל כך מהתנהגות הדיילת עד שהוא לחץ בטעות את מנשא חיות המחמד, ובכך פצע את החתול (תעופה)