סך הכל יום אחד לאחר שהודיעו על הקמת מפלגה משותפת בשם "ביחד", ראשי הממשלה לשעבר, נפתלי בנט ויאיר לפיד, כבר מתחילים להסתבך. השניים קיבלו היום (שני) איום בתביעה ממפלגת "ביחד נצליח" – מפלגה ערבית-יהודית משותפת, בטענה ל"שימוש מטעה בשם מפלגה".

במכתב התראה שנשלח ע"י עורך הדין שי מרקוס, נטען כי השם שבחרו בנט ולפיד דומה לשמה של המפלגה "ביחד נצליח" באופן שעלול להטעות את הציבור. לפי הפנייה, עצם השימוש בשם "ביחד", לצד פרסומים שהופצו במהירות ואף הופיעו בתוצאות חיפוש ממומנות, יוצר בלבול באשר לזהות המפלגה.

עוד נטען כי מדובר בהפרה של חוק המפלגות, האוסר שימוש בשם זהה או דומה לשם של מפלגה קיימת, אם יש בכך כדי להטעות. "אין ספק שהשם שבחרתם זהה, או לכל הפחות דומה כדי להטעות", נכתב, תוך הדגשה כי מפלגת "ביחד נצליח" היא מפלגה רשומה.

במכתב נדרשים בנט ולפיד לחדול לאלתר מכל שימוש בשם "ביחד" כשם מפלגה, ולהודיע על כך בפומבי. בנוסף, הם התבקשו להשיב בתוך 24 שעות ממועד קבלת המכתב כי הפסיקו את השימוש בשם.