יו"ר יש עתיד יאיר לפיד, שרץ בבחירות הקרובות יחד עם נפתלי בנט ברשימת 'ביחד', נשאל היום (שני) בישיבת הסיעה בכנסת על הסיבה שבגללה בנט הוא שצריך לטענתו להוביל את הגוש המתנגד לנתניהו. תגובתו, למרבה ההפתעה, התמקדה דווקא בגיל המועמדים.

"החישובים שלי", אמר לפיד, "הם לא מנדטים אלא מה טוב למדינת ישראל. נפתלי בנט צריך לעמוד בראש המדינה הזו. הוא צעיר ממני ומגדי אייזנקוט בעשור, אנחנו צריכים להתחיל לחשוב על הצעירים בתור הנהגה לאומית".

לפיד הוסיף: "אנחנו יודעים שהוא אדם שהיה ראש ממשלה, שר כלכלה, שר ביטחון. הוא האיש המתאים להוביל את המדינה. החישובים שלי זה אמון וחברות. אתם תספרו מנדטים כל שבוע מחדש ובסוף אנחנו ננצח".

לפיד גם התייחס, מוקדם יותר בישיבת הסיעה, לחידוש האש מול איראן. "במהלך כל המלחמה עם איראן, תמכתי במערכת הבטחון וגם בממשלה בכל הכוח. הקמתי חמ"ל הסברה בינלאומי שזכה למיליארדי צפיות, נתתי עשרות ראיונות לתקשורת הזרה שבהם הגנתי על ישראל", הוא אמר.

"תמכתי, מפני שהיו למלחמה מטרות איסטרטגיות ברורות: הפלת המשטר, חיסול תוכנית הגרעין, חיסול תוכנית הטילים הבליסטיים. בנוסף האמנתי שיש חשיבות עצומה לכך שאנחנו נלחמים שכם אל שכם עם ארה"ב, כשותפים איסטרטגיים מלאים.

"מאז אפריל 2024 אמרתי וחזרתי ואמרתי שישראל צריכה להפגיז את מתקני הנפט והאנרגיה האיראנים כדי למוטט את הכלכלה האיראנית. זו הדרך היעילה ביותר, אולי היחידה, להפיל את משטר האייאטולות.

בכל מה שקשור למלחמה הזו, הייתי מימין לממשלה, מהרגע הראשון העמדות שלי היו ניציות יותר מאלה של נתניהו. האיראנים צריכים לדעת שכל ירי על ישראל, ייתקל בתגובה קשה, כואבת, לא פרופורציונלית. דווקא בגלל זה אני אומר: סבב הלחימה הנוכחי, לא משרת אף מטרה איסטרטגית של מדינת ישראל".

הוא המשיך: "אני בעד כל תגובה שיש בה עוצמה ואפקטיביות, כמו שאמר אתמול בלילה נפתלי בנט, אנחנו נגד כל מדיניות של הכלה. אבל התגובה צריכה להיות יעילה, חדה ומעוגנת באיסטרטגיה שחותרת להכרעה.

"אחרי ההודעה האיראנית על הפסקת השיגורים אפשר כבר לומר שהמהלך הנוכחי לא קידם את הפלת המשטר, לא קידם את חיסול תוכנית הטילים הבליסטיים, לא קידם את חיסול תוכנית הגרעין, לא מקדם את מיטוט החיזבאללה בלבנון, הוא לא היה מתואם עם האמריקאים ולא עם בעלי בריתנו במפרץ.

"הממשלה שלחה את אזרחיה לשבת במקלטים, בתי הספר סגורים, הכלכלה משותקת, בלי שהיתה לכל זה שום מטרה איסטרטגית שמישהו יכול להבין, כולל בתוך מערכת הבטחון".

לדבריו, "אזרחי ישראל יכולים לשאת כמעט כל דבר. יש פה עם חזק, סבלני, עם יכולת עמידה נדירה, אבל אנחנו לא נתינים ולא בובות בתיאטרון של אף אחד. אזרחים במדינה דמוקרטית זכאים לדעת למה מבקשים מהם להקריב קורבנות? מהי המטרה? מהי התוצאה האופטימלית? מהם הסיכונים? מה תהליך קבלת ההחלטות?

"הממשלה לא הסבירה את מטרת סבב הלחימה הנוכחי, לא מפני שזה סוד, אלא מפני שאין לה הסבר. הנהגה שאי אפשר לסמוך עליה, שפישלה ונכשלה בעזה, פישלה ונכשלה בלבנון, פישלה ונכשלה באיראן, מפשלת ונכשלת ביהודה ושומרון, רוצה שנסמוך עליה, בלי להסביר למה או בשביל מה.

"ישראל צריכה מדיניות בטחון של מלחמות קצרות ועוצמתיות ככל האפשר, ותקופות של שלום ושגשוג ובניית הכלכלה שהן ארוכות ככל האפשר. כשמלחמה נכפית עלינו, אנחנו צריכים להלום באוייבינו בלי חשש, ובכוח אדיר ולא פרופורציונלי. רק שמלחמה לא יכולה להפוך להיות התגובה האוטומטית שלנו לכל בעיה.

"יציאה למלחמה צריכה להיות מעוגנת בתפיסת בטחון לאומי מסודרת, בתוכניות עבודה, במדיניות ארוכת טווח, בניהול הזירה הבינלאומית, בעיקר מול בעלי בריתנו האמריקאים. כל זה לא קורה עכשיו. אז הפתרון היחיד הוא שמדיניות הבטחון הישראלית תופקד בידיה של ממשלה אחרת, שאזרחי ישראל יוכלו לשם שינוי לסמוך עליה".