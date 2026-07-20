תוכנית פוליטית חדשה מתגבשת במטה הליכוד לקראת הבחירות הקרובות, כך עולה מדיווח שפורסם הערב (שני) בכאן 11. על פי הדיווח, ראש הממשלה בנימין נתניהו מתכנן לנקוט בגישה שונה כלפי שותפיו החרדים בממשלה - גישה שתכלול התרחקות ציבורית מהמפלגות החרדיות במהלך הקמפיין הבחירות.

"ככל שנתקרב לבחירות ונתחיל בקמפיין, נתניהו מתכנן להעמיק את ההיבדלות מהחרדים ולנסות להתרחק מהם ציבורית", כך מסר בכיר בליכוד לכאן11. בכיר נוסף במפלגה הבהיר את המורכבות הפוליטית שעומדת בפני ראש הממשלה: "הוא ייאלץ ללכת על חבל דק כדי לא לתקוף את החרדים באופן ישיר ולפגוע בגוש".

עיתוי רגיש במיוחד

הדיווח על התוכנית הפוליטית החדשה מגיע בעיתוי רגיש במיוחד, לאחר שבימים האחרונים התפרסמה תגובתו החריפה של ראש הממשלה לדבריו של ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו שליט"א. התגובה הרשמית שפורסמה מטעם לשכת ראש הממשלה עוררה זעזוע בקרב ציבור אוהבי התורה, שרואה בה פגיעה בכבוד גדולי ישראל.

כזכור, ראש הישיבה התייחס בשיחה במעונו לשאלה הלכתית תיאורטית בנוגע למלחמות שנעשות לשם כבוד המדינה ולא לשם הצלה. הדברים עוררו סערה תקשורתית, כאשר נתניהו בחר להגיב בחריפות לדבריו של המנהיג החרדי כפי שהוצגו בתקשורת.