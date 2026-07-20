יו"ר מפלגת ישר, גדי אייזנקוט ( צילום: מרים אלסטר/FLASH90 )

יו"ר מפלגת 'ישר', רא"ל (מיל') גדי איזנקוט, בחר הבוקר (שני) לחשוף בראיון לתקשורת הכללית את היסטוריית ההצבעה שלו בטרם כניסתו לפוליטיקה, תוך שהוא מבהיר כי אינו רואה את עצמו כחלק מהחלוקה המסורתית לימין ושמאל. "אני פטריוט ישראלי, ציוני. אף פעם לא הגדרתי את עצמי איש שמאל או ימין", מסר איזנקוט בתגובה לשאלה ישירה על מיצובו הפוליטי.

כדי להמחיש את עמדותיו, חשף הרמטכ"ל לשעבר כי "הצבעתי בעבר למפלגות מרכז, מרכז ימין", ואף הוסיף בהפתעה: "הצבעתי למנהיג ליכוד שאינו נתניהו – אריק שרון. ביתר מערכות הבחירות הצבעתי לאנשים שהאמנתי בהם שאף אחד מהם לא מוגדר כאיש שמאל בעיניי". "נתניהו בפאניקה – מפעיל מכונת רעל" איזנקוט לא הסתפק בחשיפת עברו הפוליטי, אלא תקף בחריפות את ראש הממשלה בנימין נתניהו. "מהיכרות עם נתניהו, קור רוח זה לא הצד החזק שלו", טען, והוסיף: "אני רואה פאניקה כשהוא יוצא נגד ראש הקמפיין שלי, כשהוא מדבר עם ראשי סיעות שהם לא על דף המסרים, כשהוא עסוק בלהוציא 3-4 סרטונים ביום". לפיד פרסם את סדר היום הראשון שלו לאחר הקמת הממשלה - כך מגיבים לו בימין דוד קליין | 17.07.26 לא נעים: שוטרים שלפו מהמיטה את הצעיר שפרסם תיעוד מסוכן | צפו קובי רוזן | 16.07.26 לדבריו, העיסוק האובססיבי של נתניהו בקמפיין נגדו מעלה שאלות לגבי תפקודו כראש ממשלה. "הוא מפעיל את מכונת הרעל באופן אישי, מה שמביא גם להסתה מכוונת", האשים איזנקוט. "אני מזהה סימנים של פאניקה ויש לו שופרות שמהדהדים את הפאניקה שלו, אני רואה את זה בכל תוכנית".

קמפיין בחירות של שרון ( צילום: MILNER MOSHE/לע"מ )

התקפה חריפה על דרעי: "איבד לגיטימציה"

איזנקוט הפנה ביקורת חריפה במיוחד כלפי יו"ר ש"ס אריה דרעי בעקבות דבריו לאתר 'כיכר השבת' על הרמטכ"ל אייל זמיר. "בסוף הרמטכ"ל אייל זמיר הוא הדרג הפיקודי העליון בצה"ל, הוא נתון למרות ממשלת ישראל ופועל על פי חוק", הבהיר. "ההתקפה של דרעי על הרמטכ"ל היא בזויה, לצאת ולתקוף רמטכ"ל כשהוא לא יכול לענות לך תוך כדי מלחמה".

הרמטכ"ל לשעבר המשיך ותקף את דרעי על רקע חוק מניעת מעצר לומדי תורה שעבר בכנסת. "זה אותו האיש שהוביל חוק השתמטות בכנסת ודחק את נתניהו לקבל החלטה הזויה, ועוד במקביל הוא מתגאה בשלושת נכדיו העריקים", טען איזנקוט. "באותו זמן הוא יושב בקבינט המלחמה בשלוש השנים האחרונות ומרים את היד על החלטות הרות גורל שחיילים לא חוזרים מהן".

איזנקוט סיכם את ביקורתו בעזות: "אני חושב שזו עזות מצח, הוא איבד את הלגיטימציה להיות בקבינט המלחמה אחרי מה שקרה בשבוע שעבר. הוא הוביל את אי חיזוק צה"ל – 60 אלף עריקים. זה דבר בלתי מתקבל על הדעת, כל מי שהרים את היד ייכנס לרשימת הקלון של מדינת ישראל שבזמן מלחמה הוא לא חיזק את צה"ל".