בית המשפט המחוזי דחה היום (שני) את ערעורו של יוסי כמיסה על הכרעת הדין בתיק לשון הרע שהגיש נגדו יו"ר מפלגת ישראל ביתנו, ח"כ אביגדור ליברמן. בכך הותיר בית המשפט על כנו את הרשעתו הפלילית של כמיסה, וקבע כי עליו לשלם פיצוי כולל בסך 90,000 ש"ח לליברמן ולמפלגה, בנוסף לעונש המאסר על תנאי.

כזכור, כמיסה, שכיהן בעבר כעוזרו של ליברמן, ייחס לשר האוצר לשעבר האשמה חמורה במהלך תקופת בחירות. על פי הטענות שהפיץ, ליברמן הציע לו לפני שנים לבצע רצח של ניצב במשטרה בתמורה לתשלום של 100 אלף דולר. בית המשפט קבע כי מדובר בהאשמת שווא שפורסמה ביודעין.

"עדותו אינה מהימנה"

בפסק הדין נקבע כי עדותו של כמיסה אינה מהימנה, בעוד שעדותו של ח"כ ליברמן נמצאה אמינה. השופטים הדגישו כי הפרסומים נעשו בתקופה רגישה במיוחד - במהלך מערכת בחירות - ופגעו בהליך הדמוקרטי עצמו. בית המשפט קבע כי כמיסה הפיץ ביודעין דברי שקר, והטיח האשמה קשה ביותר באיש ציבור בכיר בעת מערכת בחירות.

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עורכי הדין ירון קוסטליץ ואביעד שאולזון ממשרד קוסטליץ, המייצגים את ליברמן ואת המפלגה, מסרו: "סוף פסוק להרשעתו הפלילית של כמיסה. בית המשפט המחוזי דחה את הערעור וקבע באופן נחרץ כי כמיסה ייחס לליברמן האשמת שווא, שאין קשה ממנה, בעת שאין רגישה ממנה, למפלגה הרצה לכנסת ולעומד בראשה".

פיצוי של 90 אלף ש"ח ומאסר על תנאי

בית המשפט קבע כי הפיצוי הכולל בסך 90,000 ש"ח משקף את חומרת העבירות. נוכח העובדה שמדובר בפרסומים חריגים בחומרתם שפורסמו ברבים, הפגיעה הפוטנציאלית בליברמן, בהיותו איש ציבור, הייתה משמעותית במיוחד. יצוין כי הסכום נמוך מהפיצוי המקורי שנקבע בערכאה הראשונה, שעמד על 200,000 ש"ח.

עונש המאסר על תנאי למשך שישה חודשים נותר על כנו, כפי שנקבע בערכאה הראשונה. השופטים הבהירו כי מדובר בעבירה חמורה שפגעה לא רק באדם פרטי אלא גם במערכת הפוליטית והדמוקרטית.

"האמת חזקה מכל שקר"

ח"כ אביגדור ליברמן הגיב לאחר פסק הדין: "האמת חזקה מכל שקר. גם כשיש מי שמנסה לנהל קמפיינים של השמצות ועלילות דם, בסוף הצדק מתגלה". דבריו משקפים את הסיפוק מהכרעת בית המשפט שאישרה את עמדתו ודחתה את הערעור.

יצוין כי הפרשה עוררה בעבר דיון ציבורי רחב, כאשר חבר הכנסת לשעבר משה פייגלין תהה מדוע המשטרה לא חקרה את העדות של כמיסה נגד ליברמן. כעת, לאחר שבית המשפט קבע כי מדובר בהאשמת שווא, הסתיים הפרק המשפטי בדחיית הערעור והותרת ההרשעה על כנה.