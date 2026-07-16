סקר חדש: בנט ולפיד מתרסקים למספר חד ספרתי, יאיר גולן מתחזק

שבוע סוער ותזזיתי במיוחד במערכת הפוליטית, שכלל את קביעת התאריך הרשמי לבחירות לכנסת ה-26, בליץ חקיקה מואץ במליאה והודעות דרמטיות על פרישת חברי כנסת ובעלי תפקידים בממשלה, מתנקז לנתונים ראשונים של הלך הרוח הציבורי.

סקר מנדטים חדש שבוצע עבור ערוץ i24NEWS על ידי מכון "דיירקט פולס" בראשות צוריאל שרון, ופורסם הערב (חמישי), מציג תנודות מעניינות במפת הכוחות הפוליטית ומהפך בשאלת ההתאמה לתפקיד ראש הממשלה בין בנימין נתניהו לגדי איזנקוט.

על פי נתוני הסקר, אילו הבחירות לכנסת היו מתקיימות היום, מפלגת הליכוד בראשות בנימין נתניהו הייתה נחלשת במנדט אחד בהשוואה לשבוע שעבר, אך עדיין שומרת על מעמדה כמפלגה הגדולה ביותר בישראל עם 28 מנדטים. מנגד, מפלגת "ישר" בהנהגת הרמטכ"ל לשעבר גדי איזנקוט רושמת מגמת התחזקות ומטפסת במנדט אחד אל עבר 22 מנדטים, מה שממצב אותה כאלטרנטיבה המרכזית והמובילה בשמאל-מרכז. מפלגת "הדמוקרטים" רושמת אף היא עלייה של מנדט ועומדת על 11 מנדטים, נתון המעיד על התייצבות כוחה של המפלגה בשטח לקראת פתיחת הקמפיינים הרשמיים.

בגזרת המפלגות החרדיות והדתיות נרשמת יציבות יחסית לצד כמה תנודות מעניינות בקצוות. מפלגת ש"ס שומרת על כוחה המקורי עם 9 מנדטים, נתון זהה לזה שמקבלת מפלגת "ביחד" של בנט ולפיד.

יהדות התורה מציגה אף היא יציבות מוחלטת ושומרת על כוחה עם 8 מנדטים. מי שמאבדת גובה היא מפלגת "ישראל ביתנו" של אביגדור ליברמן, שיורדת במנדט אחד ועומדת על 8 מנדטים בלבד בסקר הנוכחי. גם בגזרת הציונות הדתית נרשמת דרמה פנימית: בעוד מפלגת "עוצמה יהודית" בראשות השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר מאבדת מנדט אחד ויורדת ל-7 מנדטים, מפלגת "הציונות הדתית" בראשות שר האוצר בצלאל סמוטריץ' מציגה נתון מעודד מבחינתה ומתחזקת ל-6 מנדטים – נתון גבוה יחסית בהשוואה לסקרים קודמים, המרחיק אותה מאזור הסכנה של אחוז החסימה.

בגזרה הערבית, הרשימה המשותפת שומרת על כוחה ויציבותה עם 7 מנדטים, בעוד מפלגת רע"ם בראשות מנסור עבאס נותרת יציבה גם היא עם 5 מנדטים. מנגד, המערכת הפוליטית ממשיכה לפלוט אל מחוץ לגלגל מפלגות חדשות וישנות שלא מצליחות להכות שורש בקרב המצביעים. המפסיד הגדול של הסקר הנוכחי הוא חבר הכנסת חילי טרופר, שמפלגתו החדשה "בית ציוני" אינה מצליחה לעבור את אחוז החסימה. אל טרופר מתחת לקו האדום מצטרפות גם מפלגת "זהות" של משה פייגלין, מפלגת "כחול לבן" של בני גנץ – שממשיכה לדשדש ללא הצלחה – והמפלגה הכלכלית.

המשמעות הדרמטית ביותר של חלוקת המנדטים הזו משתקפת בתמונת הגושים הכללית, אשר מקשה מאוד על היכולת להגיע להכרעה פוליטית ברורה או להקמת ממשלה יציבה על בסיס השותפות הנוכחית. על פי תוצאות הסקר הנוכחי, גוש הקואליציה הנוכחי נחלש ועומד על 58 מנדטים בלבד (הליכוד 28, ש"ס 9, יהדות התורה 8, עוצמה יהודית 7, הציונות הדתית 6). מנגד, גוש האופוזיציה מתחזק ועולה ל-62 מנדטים (ישר 22, הדמוקרטים 11, ביחד 9, ישראל ביתנו 8, המשותפת 7, רע"ם 5). חלוקה זו מבטיחה כי מאבקי הכוחות על כל קול בשבועות הקרובים יהיו חסרי תקדים, בייחוד לאור העובדה שמפלגות רבות מתנדנדות סביב אחוז החסימה.

גולת הכותרת של הסקר הנוכחי נוגעת לשאלת ההתאמה האישית לתפקיד ראש הממשלה. בשאלה ישירה שהציב המכון בפני הנשאלים – מי מתאים יותר לכהן כראש הממשלה, בנימין נתניהו או גדי איזנקוט – נרשם מהפך משמעותי לטובת הרמטכ"ל לשעבר. איזנקוט זוכה לראשונה להובלה משמעותית עם 47% תמיכה מצד הציבור, בעוד ראש הממשלה המכהן בנימין נתניהו מקבל 44% תמיכה בלבד. 9% מהנשאלים השיבו כי הם אינם יודעים או מתלבטים בין השניים. נתון זה מעיד על שחיקה מסוימת במעמדו של נתניהו כבחירה הטבעית של הציבור, לצד מיצובו של איזנקוט כדמות ממלכתית ומובילה שיכולה לאחד תחתיה קהלים נרחבים במרכז ובשמאל.

הסקר המקיף נאסף ונערך על ידי חברת "דיירקט פולס" בע"מ בראשות צוריאל שרון עבור ערוץ החדשות i24NEWS בתאריך ה-16 ביולי 2026. המחקר בוצע באמצעות מערכת דיגיטלית מתקדמת בשילוב פאנל אינטרנטי, בקרב מדגם מוגדר ומייצג של 550 נדגמים בוגרים בגילאי 18 ומעלה, המהווים חתך מייצג של האוכלוסייה הכללית והמצביעים בישראל. טעות הדגימה הסטטיסטית של הסקר עומדת על פלוס-מינוס 4.1% ברמת מובהקות והסתברות של 95%.