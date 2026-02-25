ניצחון סוחף לחופש העיתונות בבית המשפט | השופטת דחתה תביעת לשון הרע של עורך הדין וקבעה: כלי תקשורת המפרסם הודעת דוברות רשמית נהנה מהגנה מלאה, גם אם התוכן פוגעני או שנוי במחלוקת | פסק דין שמשמח עיתונאים ומדאיג תובעים (חוק ומשפט)
שר הכלכלה והתעשייה במתקפה חריפה נגד ערוץ הטלוויזיה בעקבות תחקיר שלטענתו רצוף עיוותים ושקרים • "סטייה בוטה מכללי האתיקה וכשל עיתונאי עמוק" • בכתב התביעה המשתרע על פני 25 עמודים נטען: מדובר במתקפה אובססיבית ושיטתית • כל פרטי הדרמה המשפטית שנפתחה בבית המשפט המחוזי בלוד (בארץ, חוק ומשפט)
רשת ה-BBC הגישה בקשה לביטול תביעת הענק של דונלד טראמפ בטענה לחוסר סמכות שיפוטית והיעדר נזק ממשי לנשיא | הרשת מבקשת לעצור את הליכי גילוי הראיות בתיק העוסק בעריכה מגמתית של נאום המהומות בקפיטול, התנהלות שגררה תביעה של מיליארדי דולרים מנשיא ארה"ב (בעולם)
בית המשפט חייב את חברת מועצת העיר אשדוד בפיצוי של 30 אלף שקלים לאחר שייחסה לעיתונאי עובדות שגויות • מנגד, השופט לא חסך את שבט ביקורתו מהתובע: "דיבורו היה כשל אחד האדם ולא כשל עיתונאי אחראי" • בצעד חריג נפסקו הוצאות של שקל אחד בלבד (בארץ, חוק ומשפט)
דרמה בבית המשפט: ליאור חורב דורש לפסול את השופטת נאוה ברוורמן מלדון בתביעת הדיבה של מיכאל מירילשוילי | העילה: בעלה הוא צחי ברוורמן - ראש הסגל של נתניהו - בעוד התביעה עוסקת בקשרי המיליארדר עם ראש הממשלה ובתמיכת ערוץ 14 בשלטון (בארץ, חוק ומשפט)
עיתונאי ערוץ 14 ייאלץ לפצות את חברת הכנסת מרב מיכאלי בכסום של 16 אלף שקלים בעקבות ציוץ שפרסם אחרי פיגוע | הוא פרסם התנצלות: "אני מבין ששגיתי בפרסום שנתפס על ידי רבים כדיווח עובדתי אמיתי וגרר תגובות קשות מאוד" (אנשים)
רשת BBC הבריטית שהואשמה בדיווח מוטה בסרטון ערוך אותו הפיצה, אמרה כי קיבלה מכתב התראה לפני תביעה מנשיא ארה"ב דונלד טראמפ | הרשת התנצלה על הסרטון, בעקבותיו התפטרו המנכ"ל וראש חטיבת החדשות של הערוץ - זה לא מספיק לטראמפ (בעולם)
נפתלי בנט שיגר מכתב איום בתביעת לשון הרע לעיתונאי בועז גולן מערוץ 14, בעקבות פרסום תמונה סאטירית שבה נראה מנסור עבאס כביכול משתתף בפגישה עם ליברמן | במכתב נטען כי מדובר בפרסום שקרי שפגע במעמדו הציבורי של בנט, וכי רבים סברו שהתמונה אמיתית | אם לא תוסר – תוגש תביעה (ברנז'ה)
לוחמי כוח 100 תובעים את עיתונאי חדשות 12, גיא פלג, על סך של 1.5 מיליון ש"ח בטענה כי פרסם כתבה מכפישה, בנוגע למה שהתרחש במתקן שדה תימן | עורך הדין של הלוחמים מסר: "בכוונתנו לזמן את גיא פלג לביהמ"ש, ולהפריך את טענותיו אחת לאחת" (חדשות)