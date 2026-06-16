"לינץ' בצמתים": המיליארדר שמנהל מלחמה חזיתית חסרת מעצורים

קרב שלטים שחצה קווים אדומים בכניסה לבני ברק ( צילום: יהודה ג. בבלי )

תארו לעצמכם שאתם עומדים ברמזור אדום בצומת סואן בגוש דן. במקום מודעות שיווקיות רגילות, אתם מוצאים את עצמכם קהל שבוי בתוך מה שנראה כלינץ' פומבי.

שלט חוצות גדול המציג את צביקה נווה עם הכיתוב "את מי אתה סוחט היום" ( צילום: מרים אלסטר/FLASH90 )

"אם עברתי את החוק - תעמידו אותי במבחן"

בהתייחס לחלק המשפטי שבו לכאורה נראה שהקמפיין עצמו בעייתי, לא נרתע סקלר. "הגבול הוא החוק", הוא אמר לסילון. "אם את חושבת שעברתי את החוק כלפייך, כלפי נווה או כלפי עורך דינו, תעמידו אותי במבחן משפטי, ובבית משפט נברר מי צודק".

הסיפור הזה הוא הרבה מעבר לסכסוך שכנים רגיל. בצד אחד ניצב המיליארדר שמוכן להשקיע סכומי עתק בקמפיין פומבי, ובצד השני חוקר פרטי שמצא את עצמו במרכז סערה תקשורתית. הרקע לכל זה? שילוב של סכסוכים כספיים והעובדה שנווה נשוי לגרושתו של סקלר, ויולטה.

"טענות כוזבות וחסרות בסיס"

מטעמו של צביקה נווה נמסר ל'גלובס' תגובה חריפה: "האוליגרך הרוסי אלכס סקלר מנסה להיחלץ מתביעות כספיות בהיקף עשרות מיליוני דולרים שהוגשו נגדו באוסטרליה ובישראל על ידי צביקה נווה ורעייתו ויולטה סקלר, שהיא גרושתו של ראובן, וכן על ידי גורמים נוספים".

עוד הוזכר בתגובה: "מחלוקות משפטיות מוכרעות על בסיס ראיות בבתי המשפט, ולא באמצעות קמפיינים תקשורתיים. לצערנו, במסגרת ניסיונותיו להתגונן מפני אותן תביעות, הוא בוחר להפיץ נגד נווה טענות כוזבות וחסרות בסיס. הטענות המועלות ביחס אליו מוכחשות מכל וכל".

בינתיים, התביעות ההדדיות בהיקף משמעותי - 10 מיליון שקל מצד נווה ו-5 מיליון שקל מצד עורכי דינו - מתנהלות בערכאות המשפטיות. הציבור הישראלי ממשיך לצפות במלחמה האגרסיבית הזו מתנוססת על שלטי החוצות בדרך לעבודה.

השאלה המרכזית שעולה היא האם שלטי החוצות הם דרך לגיטימית למלחמה בשחיתות לכאורה, או שמא מדובר בכלי עוצמתי מדי בידיו של אדם עשיר המבקש להכריע סכסוך אישי בבית המשפט של דעת הקהל. התשובה, כנראה, תוכרע בקרוב בבתי המשפט.