משרד המשפטים של ארצות הברית הודה באופן רשמי, למעלה משלושים שנה לאחר המעשה, כי רצח תלמיד הישיבה ארי הלברשטאם הי"ד היה אמור להיחקר כפשע שנאה פדרלי וכהפרה של זכויות אזרח. כך דווח בעיתון 'The Forward' על ידי העיתונאי יעקב קורנבלו.

ההכרה ההיסטורית מגיעה לאחר מאבק ממושך של האם השכולה, שלא הניחה למערכת המשפט האמריקנית להתעלם מהאופי האמיתי של הפיגוע הקשה שגבה את חיי בנה. המאבק, שנמשך שלושה עשורים, הניב סוף סוף הכרה רשמית באמת ההיסטורית.

הפיגוע האיום התרחש בשנת תשנ"ד (1994), כאשר ראשיד באז, נהג מונית ממוצא לבנוני, ירה לעבר רכב שהסיע תלמידי ישיבה מחסידות חב"ד על גשר ברוקלין. ארי הלברשטאם הי"ד, בן שש עשרה בלבד, נפצע אנושות ונפטר זמן קצר לאחר מכן מפצעיו.

המחבל הורשע ברצח ונגזרו עליו 141 שנות מאסר, והוא נפטר בבית הסוהר בשנת תשפ"ג (2023). אולם למרות האופי הברור של המעשה, הרשויות הפדרליות לא הכירו בו כפיגוע טרור או כפשע שנאה אנטישמי, והתייחסו אליו כאל אירוע פלילי רגיל.

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מאז אותו יום טרגי, יצאה האם השכולה, מרת דבורה הלברשטאם, למסע ממושך של דורשת צדק. היא סירבה להשלים עם ההגדרה המצומצמת שניתנה למעשה, ודרשה מהממשל הפדרלי להכיר ברצח בנה כפשע שנאה אנטישמי מובהק.

במהלך השנים הפכה לדמות מובילה במאבק נגד טרור ואנטישמיות, השתתפה בניסוח חקיקה נגד טרור במדינת ניו יורק, והקימה את מוזיאון הילדים היהודי בברוקלין. כעת זכתה למכתב רשמי מהתובע הפדרלי היוצא, ג'יי קלייטון, המהווה הכרה היסטורית במאבקה.

במכתב ששלח ב-23 ביולי, בין צעדיו האחרונים בתפקיד לפני שמונה לראש המודיעין הלאומי, כתב קלייטון למרת הלברשטאם כי אין ספק שאילו הרצח היה מתרחש כיום, הממשל הפדרלי היה חוקר ומעמיד לדין את המבצע בגין פשע שנאה פדרלי.

התובע הפדרלי ציין כי דן בנושא עם יורשו בתפקיד, ג'יימס מקדונלד, וכי שניהם מסכימים לחלוטין בעניין זה. ההודאה הרשמית הגיעה בעקבות פגישה אישית בין השניים לבין האם השכולה, ומשקפת שינוי מהותי בגישת מערכת האכיפה הפדרלית לאירועים מסוג זה.

לצד ההכרה ההיסטורית, התחייב משרד המשפטים האמריקני להקצות משאבים נוספים לחקירה ואכיפה של פשעי שנאה בניו יורק, לאור העלייה המדאיגה באירועים אנטישמיים.

נתונים שפרסמה משטרת ניו יורק מצביעים על מצב קשה: בשבעת החודשים הראשונים של שנת 2025 נרשמה עלייה של 8.5% באירועים אנטישמיים, כאשר 57% מכלל פשעי השנאה המדווחים בעיר מכוונים נגד יהודים. בחודש יולי בלבד נרשמה עלייה של 53% באירועים אלו לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

בתגובה למכתב, אמרה מרת הלברשטאם כי ההודאה מעניקה לה תקווה שהממשל הפדרלי ממשיך להיות מחויב למאבק באלימות אנטישמית. היא הוסיפה כי לאור גלי השנאה הגואים בארצות הברית ובעולם, היא חוששת לשלומם של יהודי ניו יורק ותמשיך במאבקה כדי שאף אם לא תצטרך עוד לקבור את בנה בגלל שנאה עיוורת.

התפתחויות אלו מתרחשות על רקע מתיחות ציבורית בעיר. מוקדם יותר השנה אירחה הלברשטאם במוזיאון הילדים היהודי את ראש העיר זוהראן ממדאני, שספג ביקורת מצד מנהיגים יהודיים וגורמים ישראליים בטענה שעמדותיו תורמות להתגברות האנטישמיות. בתגובה לנתונים, הצהיר ראש העיר כי העלייה בפשעי השנאה אינה מקובלת, והבטיח הגדלת תקציב למשרד למניעת פשעי שנאה ופעולה לעקירת התופעה.