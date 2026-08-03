במובלעת הספרדית סאוטה, השוכנת בצפון אפריקה על גבול מרוקו, תועדו עשרות מהגרים שחצו את הגבול כשהם צועדים ברחובות העיר וקוראים בקול רם "אללה אכבר".

בתיעוד שהתפשט ברשתות החברתיות נראים עשרות צעירים צועדים ברחוב, חלקם ללא חולצות, כשהם מניפים ידיים וקוראים קריאות בשפה הערבית. בין הצועדים נראה גם צעיר פצוע הנישא על ידי חבריו, שככל הנראה נפגע במהלך חציית הגבול.

בשלב מסוים בתיעוד ניתן לראות את קבוצת המהגרים מתקרבת לניידת משטרה, כאשר מספר שוטרים ספרדים עומדים בסמוך. השוטרים לא נקטו כל פעולה, ורק סימנו למהגרים להמשיך בדרכם לתוך העיר.

על פי הדיווחים, מתוך מאות מהגרים שחצו את הגבול, רק מאות בודדות בחרו להישאר בסאוטה, ואילו רובם חזרו למרוקו. הפוליטיקאי הצרפתי ז'ילבר קולר שיתף את התיעוד ברשתות החברתיות והגיב בחריפות על המצב, תוך שהוא קורא לציבור להתבונן במתרחש.