תקיפות באיראן, אילסוטרציה ( צילום: מתוך רשתות חברתיות )

שר החוץ האיראני, עבאס עראקצ'י, פרסם אמש (יום ד') האשמות נגד ישראל בעקבות הפיצוץ שאירע במתקן הגז בנמל דמיאט במצרים. בפרסום ברשת החברתית X, טען השר כי מדינת ישראל אחראית לאירוע.

עראקצ'י כתב בפרסומו: "מצרים היא חברה ושותפה חשובה באזור, וביטחונה חשוב לנו ביותר". השר האיראני קרא להיערכות מפני מה שהגדיר כ"מזימות ישראליות ומבצעי 'דגל כוזב' שנועדו לערער את השלום האזורי". בהמשך דבריו הזהיר עראקצ'י: "האיום ברור, הדדי וחושש מסולידריות מוסלמית". ההאשמות מגיעות על רקע המתיחות המתמשכת באזור בין איראן למדינות המערב, ובעקבות התפתחויות אחרונות במשטר האיראני. פיצוץ התרחש במתקן לגז טבעי נוזלי בעיר הנמל דמיאט שבמצרים. שני גורמי ביטחון מסרו לסוכנות הידיעות 'רויטרס' כי קיימת אפשרות שמכליות לאחסון גז טבעי נפגעו במתקפת כלי טיס בלתי מאוישים. מבצע חשאי מצמרר: איראן הטיסה מפקדים ונשק לחות'ים דוד הכהן וב. ניסני | 27.07.26 פיגומי תליה בכיכר המחאות: 10 צעירים בסכנת מוות אליהו לוי | 28.07.26 חברת האבטחה הימית הבריטית "Ambrey" דיווחה כי המכליות שהתפוצצו בנמל דמיאט היו בבעלות אמריקנית, וכי הפיצוץ נגרם מפגיעת כטב"ם. במקביל, מקור ביטחוני מצרי מסר לערוץ "אל-חדת'" הסעודי כי "ועדה מטעם משרד הנפט חוקרת את נסיבות התקרית בנמל דמיאט".

ההאשמות האיראניות מגיעות בעקבות תקיפה אוקראינית נגד ספינה איראנית בים הכספי בסוף השבוע שעבר. לפי הטענות האיראניות, התקיפה גרמה לפיצוץ בספינה, למות מלח אחד ולפציעת אדם נוסף.

משרד הנפט והמשאבים המינרליים של מצרים עדכן כי לא נרשמו נפגעים בתקרית. עד כה, אף גורם לא לקח אחריות על התקיפה, והחקירה המצרית נמשכת.