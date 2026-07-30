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טראמפ על ביידן: "הדבר היחיד שאני מכבד אצלו זה..."

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ התייחס לחנינה שהעניק קודמו ג'ו ביידן לד"ר אנתוני פאוצ'י, וציין כי למרות המתיחות ביניהם הוא מכבד את עוצמת הסמכות הנשיאותית להעניק חנינה | "זה הדבר החזק ביותר שיש לנשיא"

צילום: צילום: הבית הלבן

במהלך מפגש עם אנשי התקשורת אמש (יום רביעי), נשאל נשיא ארה"ב האם משרד המשפטים אמור לחדש את החקירה בנושא השימוש בסמכות החנינה הנשיאותית, בפרט בכל הקשור לד"ר אנתוני פאוצ'י, שניהל את התמודדות ארה"ב עם מגפת הקורונה בתקופת ממשל ביידן.

בתשובתו, הדגיש טראמפ את מעמדה המיוחד של סמכות החנינה הנשיאותית. "הנושא היחיד שבאמת ראוי לדון בו הוא סמכות החנינה, משום שכפי שאומרים - הכוח החזק ביותר שמוקנה לנשיא הוא סמכות החנינה", השיב.

הנשיא טראמפ התייחס במפורש לחנינה שהעניק קודמו, הנשיא ביידן, לד"ר פאוצ'י. "הוא קיבל חנינה מביידן, ואני מכבד זאת. אני יודע עד כמה הסמכות הזו חזקה - היא חזקה מאוד", אמר.

בסיום דבריו חזר טראמפ והדגיש את עוצמתה של הסמכות הנשיאותית. "אומרים שזו ממש הסמכות החזקה ביותר שיש לנשיא", סיכם.

דונלד טראמפג'ו ביידןאנתוני פאוצ'י

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