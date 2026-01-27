זיהוי שגוי על הבמה? במהלך טקס חשיפת דיוקנו באוניברסיטת סירקיוז, עצר הנשיא לשעבר את נאומו וקרא בביטחון לעבר יו"ר חבר הנאמנים של המוסד: "ברק, בוא הנה!" | למרות ניסיונותיו של סקרוגס לסמן כי מדובר בטעות, ביידן התעקש עד שהאיש עלה לדוכן ולחש לו את שמו. ביידן ניסה להתלוצץ על המבוכה כשאמר שהשניים "נראים טוב באותה מידה" (בעולם)
ראש הממשלה התייחס הערב במסיבת העיתונאים לעיכוב הנשק בזמן ממשלו של נשיא ארה"ב ג'ו ביידן, ואמר כי "לוחמים נפלו בגלל שלא הייתה לנו תחמושת, חלק מזה נבע בגלל אמברגו ואמרתי שזה לא יהיה יותר" | עמוס הוכשטיין, שליחו של ביידן תקף: "נתניהו גם לא אומר אמת וגם מגלה כפיות טובה כלפי הנשיא" (מדיני)
רובנו נוטים לחשוב שהיסטוריה מעוצבת על ידי גנרלים בחדרי מלחמה או כלכלנים בבנקים מרכזיים | אבל האמת פשוטה בהרבה: ההיסטוריה היא מה שאנחנו מצליחים לזכור | ומה שאנחנו זוכרים הוא כמעט תמיד משפט אחד קצר, שנון או כואב, שנאמר ברגע הנכון | הציטוטים הגדולים של המאה ה-20 - אלו של דה גול, גולדה או בגין - הם לא רק "אמרות כנף", הם הדרך של מנהיגים לשנות את התודעה לדורות (פוליטיקה, מגזין)
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ חזר הלילה על איומיו לכבוש את גרינלנד, והבהיר כי שום דבר לא יעצור את ארה"ב מהשתלטות על האי | הוא אמר שאם ארה"ב לא תעשה זאת, אזי רוסיה וסין יהיו בעלי ההאי "אני לא אתן לזה לקרות", אמר הנשיא (בעולם)
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הביא את הבית הלבן לשפל חדש, לאחר שהתקין אמש לוחיות ברונזה עליהם נכתבו כיתובים משפילים בגנותם של ביידן, אובמה ועוד, ובמקביל מילות שבח מפליגות על נשיא ארה"ב טראמפ - הוא בעצמו (בעולם)
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ מסר הלילה נאום מיוחד לאומה האמריקנית, לרגל השנה החדשה הלועזית המתקרבת - ואולי בעיקר - בחירות האמצע שישנו את המפה הפוליטית בקונגרס | בנאום שכבר קיבל את הכינוי "נאום ביידן", תקף טראמפ בחריפות את הנשיא לשעבר והאשים אותו במשברים השונים - גם ישראל הוזכרה בנאום (בעולם)
נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע הערב על "חנינה מלאה וללא תנאים" עבור חבר הקונגרס הדמוקרטי הנרי קואלר ורעייתו, שהואשמו על ידי ממשל ביידן בקבלת שוחד | מאז חזרתו לבית הלבן משתמש הנשיא בהרחבה בסמכותו להעניק חנינה (בעולם)
גבר אפגני שהגיע לארצות הברית במסגרת מבצע הפינוי מקאבול בתקופת ממשל ביידן, הואשם השבוע בעבירות טרור | הנאשם איים "לבנות פצצה", לבצע פיגוע התאבדות ולפגוע באזרחים אמריקנים | התקרית ארעה זמן קצר אחרי מקרה אחר שבו מפונה אפגני הואשם בירי בשני אנשי המשמר הלאומי בוושינגטון (בעולם)
דוברת הבית הלבן קרוליין לוויט יצאה במתקפה נגד ה'ניו יורק טיימס', בעקבות כתבה שפקפקה בכושרו של טראמפ לתפקיד | לוויט שלפה דף שהציג קטע מכתבה מחמיאה שנעשתה בעבר על ידי אותו כתב, לגבי מצבו הרפואי של הנשיא לשעבר ג'ו ביידן (בעולם)
לאורך חמישים השנים האחרונות, ביקורי נשיאי ארצות הברית בישראל לא היו רק אירועים חגיגיים – הם היו מראה חיה למערכת היחסים המשתנה בין ירושלים לוושינגטון | מהתמיכה האסטרטגית והקרה של ניקסון ועד האישית לוחצת וסוערת של טראמפ ונתניהו, כל ביקור נשא עמו פרק חדש בסיפור היחסים המיוחדים בין שתי המדינות (מגזין בבלי)
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ התייחס אתמול לראשונה לשמועות שנפוצו על מותו ברשתות החברתיות לאחר שלא נראה בציבור מזה זמן מה | הנשיא ניצל את ההזדמנות כדי לרדת על ביידן, כששיתף פוסט בו נטען שהנשיא לשעבר נמנם רוב שעות היום (בעולם)
נתניהו סיפר על סעודות השבת המשפחתיות, ללא טלפונים, ועל לימוד התנ"ך של בנו אבנר, בריאיון לפודקאסט אמריקני. הוא גם סיפר על התחביב המשותף שלו ושל טראמפ והחמיא לכשרונותיו של אובמה. ואיך הגיב כשנשאל על ביידן? (אנשים)
דו״ח שפרסמה ועדת המשפטים של הקונגרס האמריקני קובע כי סביר שכספי ממשלת ארצות הברית מימנו בעקיפין את המחאה נגד ממשלת נתניהו, וזאת לכאורה בניגוד לחוק בארה״ב | מהדו״ח עולה כי במשך ארבע שנים הועברו לאלף עמותות אנטי נתניהו בישראל כמעט מיליארד דולר | הדו״ח גם קובע שממשל ביידן מימן לכאורה עמותות באיזור מדינת ישראל עם קשרים לארגוני טרור|בעמותת עתיד כחול לבן הכחישו כל קשר לתרומה מגוף ממשלתי או מדינתי (בעולם)
נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הפך הלילה (בין ראשון לשני) למושא ללעג וקלס בפי גולשים רבים ברשתות החברתיות בארצות הברית, לאחר שהתפרסם תיעוד בו הוא נראה מועד וכמעט נופל, במהלך עלייתו למטוס הנשיאותי האייר פורס 1 | צפו בתיעוד (בעולם)