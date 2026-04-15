מביך: ביידן זיהה אותו "בטעות" כאובמה וביקש ממנו לעלות לבמה

תקרית מביכה ויוצאת דופן נרשמה אמש (שלישי) סביב נשיא ארצות הברית לשעבר, ג'ו ביידן, ומעלה שוב שאלות על מצבו ומידת ערנותו. התקרית, שהפכה בתוך שעות לוויראלי ברשתות החברתיות, התרחשה במהלך טקס חשיפת דיוקן חגיגי שנערך לכבודו באוניברסיטת סירקיוז – המוסד בו רכש ביידן את השכלתו המשפטית.

במהלך נאומו בפני סטודנטים, מרצים ואורחים נכבדים, עצר ביידן את דבריו והחל להצביע בהתלהבות לעבר הקהל שישב בשורות הראשונות. לתדהמת הנוכחים, החל ביידן לקרוא בשמו של שותפו הפוליטי לשעבר, הנשיא ה-44 ברק אובמה, כשהוא דוחק בו לעלות לבמה: "ברק, מה אתה עושה שם? בוא הנה!"

ביידן לא הסתפק בקריאה אחת וחזר על הבקשה מספר פעם כשהוא אומר לאיש בקהל: "אל תהיה צנוע, ברק, אני יודע שזה אתה".

אלא שהאדם אליו פנה ביידן אינו ברק אובמה, אלא ג'פרי סקרוגס – דמות מכובדת ובכירה בפני עצמה, המכהן כיו"ר חבר הנאמנים של האוניברסיטה וכבכיר בענקית ההשקעות "גולדמן זאקס".

צפו בתיעוד: כך השתלטו על האדם שהתבצר בביתו בירושלים עם סכין קובי רוזן | 18:12

סקרוגס, גבר אפרו-אמריקני, נראה בתיעוד כמי שמנסה לסמן לנשיא לשעבר בנפנופי ידיים כי מדובר בטעות בזיהוי, אך ביידן התעקש עד שסקרוגס נאלץ לעלות לדוכן וללחוש לו את שמו האמיתי. רק אז הבין ביידן את הטעות וניסה להפוך את הסיטואציה לבדיחה כשאמר לקהל: "טוב, הוא פשוט נראה טוב בדיוק כמו ברק".

בכלי תקשורת בעולם שדיווחו על התקרית עסקו בשאלה האם מדובר בבדיחה מתוכננת של ביידן שנועדה להגחיך את הטענות על מצבו הקוגניטיבי, או שמא מדובר במעידה חמורה נוספת של הנשיא בן ה-83.

ברשתות החברתיות, ובמיוחד בחשבונות המזוהים עם המפלגה הרפובליקנית, התיעוד הופץ כראיה ניצחת לכך שהאיש אינו כשיר, תוך שהם מאשימים את גורמי השמאל בניסיון להסתיר את מצבו האמיתי מהציבור.

מנגד, מקורביו של ביידן ואנשי האוניברסיטה טענו לאחר האירוע כי התאורה באולם הייתה לקויה וכי ביידן ביקש להחמיא לסקרוגס על המראה המכובד והמרשים שלו דרך ההשוואה לאובמה. עם זאת, עבור גולשים רבים ברחבי העולם, התקרית בסירקיוז מהווה תזכורת נוספת לסדרת הבלבולים והמעידות שליוו את כהונתו של ביידן.