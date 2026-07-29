לאחר איום איראני ישיר: דיווחים על תקיפות כטב"מים ראשונות במצרים 

פיצוץ אירע הערב (רביעי) במתקן לגז טבעי נוזלי בעיר הנמל דמיאט שבמצרים. שני גורמי ביטחון מסרו לסוכנות הידיעות 'רויטרס' כי קיימת אפשרות שמכליות לאחסון גז טבעי במקום נפגעו במתקפת כטב"מים.

לפי שעה לא ברור אם מדובר במתקפה מכוונת, אולם רק לפני יומיים פרסמה הטלוויזיה האיראנית מפה ובה יעדים במזרח התיכון שעשויים לעמוד בפני מתקפת נקמה. בין היעדים שהופיעו במפה נכלל גם נמל דמיאט.

האיום של הטלוויזיה האיראנית הגיע בעקבות התקיפה האוקראינית החריגה נגד ספינה איראנית בים הכספי בסוף השבוע שעבר.

לטענת איראן, התקיפה גרמה לפיצוץ בספינה, למותו של מלח אחד ולפציעתו של אדם נוסף. עוד נטען כי מדובר במעשה תוקפנות "שעלול להחריף ולהרחיב את המלחמה".

על פי משרד החוץ של איראן, התקיפה האוקראינית על הספינה האיראנית בים הכספי "העידה על המשך הגישה העוינת והבלתי ההגיונית של המשטר האוקראיני כלפי הרפובליקה האסלאמית של איראן".