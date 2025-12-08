האם ישראל בדרך לפתרון בצפון? מסתמן שהפגישה הבאה בין הבכירים הישראלים ללבנונים תתקיים כבר במהלך החודש הקרוב | גורם ישראלי התייחס למפגש המשותף אמש: "אנחנו מוכנים לצעוד עם ממשלת לבנון , אבל היא צריכה לטפל בחיזבאללה" (מדיני)
בכירים בממשל ארה"ב מפעילים לחץ כבד על ישראל, במטרה להימנע מהסלמה בלבנון |בממשל הלבנוני הודו כי הכנסת הגורם אזרחי לוועדת הפיקוח נעשתה שלא ברצונם - ולאחר לחץ כבד מצד ארה"ב | גורם ישראלי המכיר את הפרטים הוסיף וטען כי "בתהליך קבלת ההחלטות - הפקטור האמריקני משמעותי מאוד" (מדיני)
בצה"ל מבצעים הערכות מצב, מעלים כוננות ומגבים את מערך ההגנה האווירית, כשעל הפרק עומדות מספר אפשרויות בתגובה לחיסול אתמול של מספר 2 בחיזבאללה ורמטכ"ל הארגון, הייתם עלי טבטבאי | במקביל, בצה"ל נערכים גם לצאת לפעולה יזומה קצרה בלבנון כדי להרתיע את חיזבאללה ולפגוע ביכולותיו (חדשות)
ראש הממשלה נתניהו מוסר הצהרה מיוחדת לציבור בה וא מתייחס לחיסול רמטכ"ל חיזבאללה: תהליך ההסלמה בצפון: צה"ל וחיזבאללה ממשיכים בהיערכות ובתקיפות הדדיות על רקע ההצהרות של הרמטכ"ל זמיר כי צה"ל ימנע מהארגון להתעצם מחדש (מדיני פוליטי)
תושבי טיבא וטיר דבא בדרום לבנון קיבלו הודעה מיידית מצה"ל להתפנות מהאזור. ההתרעה מגיעה לאחר תקיפה ממוקדת של חיל האוויר נגד תשתית טרור של חיזבאללה בצור | קצינים הבהירו: "מדובר בהמשך קו האכיפה הרציף למניעת שיקום חיזבאללה – אין הסלמה במצב" (צבא)