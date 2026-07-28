הוצאה להורג פומבית - כיכר פיאם, שיראז, 21 בנובמבר 2018." ( צילום: סוכנות הידיעות של הסטודנטים )

מראה מצמרר התגלה השבוע בלב העיר אספהאן שבאיראן: פיגום מתכת גדול הוקם בכיכר אליכאני, אותה כיכר שהפכה לאחד מסמלי גל המחאות נגד המשטר. לצד המבנה נצפתה נוכחות מוגברת של כוחות ביטחון, והחשש הוא כי השלטונות מתכוננים לבצע במקום הוצאות להורג פומביות של מפגינים שנעצרו בחודשים האחרונים.

על פי מקורות איראניים, הצבת הפיגום מלווה בזימון משפחות של עשרת הנידונים למוות הנותרים בפרשה המכונה 'תיק כיכר אליכאני' לביקור במאסר - מה שנתפס כ'ביקור אחרון' לפני ביצוע גזר הדין. שני נאשמים בפרשה, גולמוחמד מוחמדי וארפן אספנדיארי, כבר הוצאו להורג ב-19 ביולי האחרון. שלט מאיים: 'הצדק ייעשה בקרוב' אמש (שני) הופצו ברשתות החברתיות סרטונים מהאזור שבהם נראים המונים מתאספים סביב הכיכר. שלט שהוצב במקום נושא את הכיתוב המאיים: 'שום פשע אינו חומק מעיני החוק. הצדק ייעשה בקרוב'. המראה מעורר זיכרונות קשים מהוצאות להורג פומביות קודמות שביצע המשטר האיראני כאמצעי הרתעה. סערה באי הידידותי: התושבים כועסים על קמפיין הבחירות של איזנקוט דוד קליין | 27.07.26 שעות אחרי ההמראה: לשכת נתניהו מפרסמת את המסר שהקליט לפני הטיסה דוד קליין | 27.07.26 בין הצעירים הנמצאים בסכנת הוצאה להורג נמצאים בני הדודים עלירזא ספהאי ואבולפזל ספהאי, וכן אמירחוסיין ספארי. פעיל זכויות האדם האיראני מהדי מחמודיאן כתב ברשת X כי משפחותיהם של עשרת הנידונים הנותרים קיבלו הוראות להגיע לכלא המרכזי באספהאן. נער בן 18 שהודה בטלוויזיה לפני המשפט אחד המקרים המטרידים ביותר הוא של שרווין באקריאן ג'בלי, שהיה בן 18 בלבד ימים ספורים לפני מעצרו. לפי מומחי האו"ם, הוא הופיע בטלוויזיה האיראנית והודה באלימות נגד כוחות הביטחון עוד לפני שהחל משפטו, כאשר לפי הטענה כלל לא היה ברור אם הבין את משמעות האישום החמור נגדו. הרשויות האיראניות טוענות כי הנאשמים היו מעורבים בהריגת ארבעה אנשי כוחות ביטחון במהלך העימותים, בהם אנשי מיליציית הבסיג' וכוחות מיוחדים, וכן בהצתות ובהשחתת רכוש. אולם ארגוני זכויות אדם ומומחי האו"ם מציגים תמונה שונה לחלוטין.

שלושת המפגינים העצורים שיוצאו להורג באספהאן, איראן ( צילום: רשתות חברתיות )

האו"ם: משפט בדלתיים סגורות ללא שקיפות

מאי סאטו, המדווחת המיוחדת של האו"ם למצב זכויות האדם באיראן, קראה לשלטונות לעצור את ביצוע גזרי הדין. לדבריה, 12 בני אדם נידונו למוות באותו דיון שנערך בדלתיים סגורות, ללא שקיפות מספקת וללא בחינה ברורה של האחריות האישית של כל אחד מהם.

האו"ם טען כי חלק מהנאשמים נעצרו באופן שרירותי, וכי חלקם עברו לכאורה התעללות או הוחזקו ללא קשר עם משפחותיהם. עוד נטען כי הרשעתם התבססה במידה רבה על 'הודאות' ששודרו בטלוויזיה הממלכתית עוד לפני שהתקיים משפט - דפוס מוכר של המשטר האיראני.

על רקע גל הוצאות להורג חסר תקדים

הפרשה מתרחשת על רקע גל הוצאות להורג חסר תקדים באיראן. על פי נתוני ארגון 'אמנסטי אינטרנשיונל', איראן הוציאה להורג 2,159 בני אדם בשנת 2025 - יותר מכפול לעומת השנה הקודמת, והנתון הגבוה ביותר שנרשם במדינה מאז 1981.

בעוד שהשלטון בטהרן טוען כי מדובר בהענשת עבריינים אלימים, מתנגדיו טוענים כי מדובר בכלי שנועד להרתיע את הציבור ולהשתיק מחאה. הפרשה מעוררת מחדש את הביקורת הבינלאומית נגד מדיניות ההוצאות להורג באיראן, במיוחד נגד צעירים שנעצרו במהלך מחאות פוליטיות.

כפי שחשף דוח פנימי שהודלף מלשכת נשיא איראן, כ-90 אחוזים מהאזרחים האיראנים מצהירים בגלוי כי הם דורשים שינוי יסודי או החלפה מוחלטת של שיטת המשטר - נתון המעיד על משבר לגיטימציה עמוק של הרפובליקה האסלאמית.