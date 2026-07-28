בפעם השנייה בתוך פחות מחודש ימים נופצה הלילה (בין שני לשלישי) דלת הכניסה לבניין מערכת חדשות 12 בתל אביב. אדם רעול פנים הגיע למקום בשעות הלילה המאוחרות, ניפץ את דלת הזכוכית ונמלט מהמקום. כוחות משטרה הוזעקו לזירה ופתחו בחקירה.

כזכור, זו לא הפעם הראשונה שמערכת חדשות 12 מותקפת בשבועות האחרונים. לפני כשלושה שבועות התרחש אירוע דומה כמעט באופן זהה – רעול פנים השליך אבן על דלת הכניסה לאולפנים ונמלט. בנוסף, לפני מספר שבועות רוססו על קירות הבניין כתובות גרפיטי שכללו איומים והסתה נגד עובדי המערכת.

"אזעקת אמת - דם עיתונאי אינו הפקר"

בתגובה חריפה שפרסמה מערכת חדשות 12 הבוקר, נכתב: "אנחנו מתעוררים לעוד בוקר, השני בתוך פחות מחודש, שבו אלימות מסוכנת משתוללת ומנפצת את דלת מערכת החדשות שלנו. זוהי אזעקת אמת! דם עיתונאי חדשות 12 אינו הפקר".

המערכת הפנתה אצבע מאשימה ישירות כלפי הדרג הפוליטי: "ממשלת ישראל ושר התקשורת צריכים לחדול מהשתלחויות מסיתות וחסרות רסן בתקשורת החופשית, שמובילות גם למעשים חמורים". עוד נמסר כי "משטרת ישראל צריכה לפעול מייד כדי לעצור מבעוד מועד את האלימות המסוכנת".

המערכת הבהירה כי למרות האירועים החמורים, היא לא תיסוג: "אנו לא נירתע גם לנוכח החקיקה, ההסתה, והאלימות".

מכתב האיומים החמור

לצד ניפוץ הדלת גם הושאר מכתב ובו מסרים מסוכנים לחברי חדשות 12: "עד שלא תבקשו סליחה בפרשת שדה תימן אני לא עוצר. בפעם הבאה הלבנה תהיה מכוונת לאחד או אחת מהראשים שלכם. גם סליחה ללא כוונת הלב זה בסדר. התיחסו למכתב בכובד ראש ובמלוא הרצינות חבל כי בסוף מישהו ימות".

בהמשך המכתב פורטו שמותיהם של 'הבוגדים' על פי משנתו של האיש: "בוגד מבית מסוכן מאויב מבחוץ, ולהלן: רונן בר, הרצי הלוי, אהרון חליוה, אבי בלוט, ברסלר ובן זוגה, החטיבה היהודית בשב"כ, אהוד ואהרון ברק, כל הלשעברים, יאיר גולן, בג"ץ, יצחק עמית, גלי בהרב היא איזבל, הארץ, יפעת ירושלמי. דין האלוקים יפרע מכולכם".

דמויות פוליטיות בכירות מגנות בחריפות

יו"ר מפלגת 'ישר', גדי איזנקוט, הגיב בחריפות לאירוע: "חופש העיתונות הוא תנאי לקיומה של דמוקרטיה אמיתית ובמיוחד בתקופת בחירות. האחריות לאלימות נגד מערכות התקשורת היא של הממשלה".

איזנקוט המשיך והאשים: "ממשלת ישראל מנהלת מסע הסתה שיטתי וחסר רסן נגד אנשי וגופי תקשורת, מסמנת אותם כאויבים, וכעת נוהגת בשתיקה רועמת אל מול התוצאות בשטח. השתיקה היא מתן לגיטימציה להמשך האלימות". הוא הוסיף כי "על משטרת ישראל לפעול באופן מידי לעצירת הפורעים", והבטיח: "אני מחזק את אנשי ונשות התקשורת בישראל ומבטיח שבממשלה הבאה שנקים נקדם ונחזק את התקשורת החופשית".

גם יו"ר ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן, גינה בתוקף את המעשה: "אני מגנה בתוקף את המעשה העברייני הלילה במערכת חדשות 12. העובדה שזו כבר הפעם השנייה בתוך חודש שבה מערכת חדשות בישראל עומדת בפני מעשה כזה היא חמורה ביותר".

ליברמן הדגיש: "במדינה דמוקרטית אסור שאלימות והפחדה יופנו נגד כלי תקשורת ועיתונאים. משטרת ישראל חייבת לעצור את האחראים ולמצות איתם את הדין".

גל אלימות נגד כלי תקשורת נוספים

יצוין כי גל דומה של אלימות פוקד בימים אלו גם כלי תקשורת נוספים. לפני מספר שבועות נופצה דלת הכניסה למערכת עיתון "הארץ" בתל אביב, כאשר רעול פנים הטיח לבנים כבדות לעבר דלת הזכוכית.

מהמשטרה נמסר: "במהלך סיור שגרתי של ניידות תחנת תל אביב דרום זוהה כי דלת הכניסה לבניין השוכן ברחוב ההשכלה בדרום ת"א ניזוקה. בעקבות כך, שוטרי תחנת תל אביב דרום פתחו בחקירה והחלו באיסוף ממצאים ותחקור האירוע במטרה להתחקות אחר החשודים במעשה".