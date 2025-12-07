פעילות מהירה של משטרת בני ברק ושוטרי ופקחי יחידת השיטור העירוני הובילה לאיתור קטין שעקר מצלמות במרחב הציבורי בבני ברק, השליך אותם לפח אשפה ותקף שוטרים | באירוע נוסף הושלכו אבנים לעבר אוטובוס בבני ברק. שלושה קטינים אותרו; כלל החשודים נחקרו באזהרה (חדשות)
שערורייה מסעירה את הקהילה השקטה בבת ים: תיק השחתת בית הכנסת 'שערי ציון', שכללה ריסוס צלבי קרס, נסגר לטענת המתפללים על ידי המשטרה, אף שזהות המשחיתים הועברה לידיהם | במשטרה טוענים שהתלונה הראשונה נחקרה והוגשה לתביעות וכדי לפתוח בחקירה נוספת נדרשות ראיות חדשות (בארץ, חרדים)
ההסתה הבלתי פוסקת נגד הציבור החרדי סביב חוק הגיוס, נושאת פירות באושים | שוטרי מחוז חוף מתחנת חיפה עצרו חשוד תושב העיר בן 66 לחקירה, בחשד להשחתת קירות ישיבת "תפארת ישראל" בחיפה | זאת לאחר שאלמוני ריסס על קירות המבנה את הכתובת: "משתמטים לא בחיפה" (משטרה)