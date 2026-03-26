האיומים מארה"ב, הדיווחים בישראל וניסויי הטילים שמבצע משטר האייתולות, לא מדלגים על האזרח האיראני שמעז להביע חשש | "הם לא מתכוונים לסגת, אלא מנסים להאריך את חיי המשטר, לעבור את תקופת כהונתם של ראש הממשלה נתניהו וטראמפ, ואז להרחיב מחדש את מעשי הרשע", אמרו התושבים (חדשות, העולם הערבי)
העימות בין שני הכתבים הבכירים בחברת החדשות מעולם לא היה גלוי ואישי כזה | היום התנצחו שני הכתבים ברדיו, כאשר פלג אמר על סגל שהוא "שנוא" ו"לא קולגיאלי" | סגל השיב לפלג, כי יש לו "נקודה עיוורת בגודל של אוקיינוס באשר לסימטריה" (עיתונות)
לאחר שפורסם ע"י אב חטוף כי כתבת חדשות 12 יולן כהן ניסתה לשדל אב של חטוף אחר, להחדיר אמצעי האזנה למשרד ראש הממשלה במהלך פגישתם, ראש הממשלה תוקף את ערוץ 12 ואומר כי ב12 "מוכנים לפגוע אפילו במשפחות חטופים רק כדי לנגח את ראש הממשלה נתניהו" (עיתונות)