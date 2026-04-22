מה שהתחיל כדפיקה שגרתית בדלת למען מצוות הכנסת כלה, הסתיים בסערה תקשורתית שהסעירה את הרשתות החברתיות. נער חרדי בן 13 וחצי וחברו בן 17, שיצאו לאסוף תרומות למשפחה נצרכת, מצאו את עצמם במוקד של עימות מצולם עם עיתונאית חדשות 12, ענבר טויזר, שהחליטה לתעד את המפגש ולהפיצו ברשת.

במקום תרומה למטרה הקדושה, קיבלו הנערים הנבוכים שאלות חודרניות על גיוס לצה"ל וטון מלגלג, בתיעוד שהפך תוך שעות לכתב אישום ציבורי נגד הכתבת. "ידוע לכם שבגיל 18 צריך להתגייס?" נשמעה שואלת טויזר בסרטון, בעוד בן זוגה מחייך למצלמה והדלת נטרקת בפני הנערים.

פרסום פניהם של קטינים - והמחיקה המהירה

אלא שהסערה האמיתית פרצה כאשר גולשים רבים הבחינו כי טויזר פרסמה את פניהם של הנערים - שאחד מהם קטין - ללא כל טשטוש, בניגוד מוחלט לכללי האתיקה העיתונאית ולחוק. תחת מבול של ביקורת חריפה על ההתנהגות הבוטה כלפי ילדים, נאלצה העיתונאית למחוק את התיעוד מחשבונה, אך הדי הבושה עדיין מהדהדים.

"זה מה שקורה כשעיתונאים רואים בילדים חרדים מטרה לגיטימית להתקפה פוליטית", כתב גולש אחד. "הם רק ילדים שרצו לעשות מצווה, ובמקום זה הם זכו להשפלה ציבורית", הוסיף אחר. רבים תהו כיצד ניתן לפרסם פניהם של קטינים ללא אישור הורים, ודרשו התנצלות רשמית.

הרקע: אב כלה במצוקה כלכלית

הבוקר התברר כי מאחורי מסע איסוף התרומות עומד סיפור אנושי מרגש. אבי הכלה, כך פורסם, עובד במוסד חינוכי שנקלע לקשיים כלכליים, והמשכורת אינה משולמת באופן סדיר. למרות המצוקה, הוא בחר שלא לעזוב את מקום עבודתו מתוך תחושת אחריות עמוקה לחינוך הילדים.

לצורך כך, יצאו הנערים - שכעת הפכו למבויישים ברבים - לאסוף את הכסף הנדרש לחתונה. מה שהיה אמור להיות מעשה של חסד והכנסת כלה, הפך לעימות תקשורתי שהותיר את הנערים נפגעים ומושפלים.