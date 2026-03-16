החזית הפנימית של חיזבאללה: שר ההסברה הלבנוני הנחה למחוק את המילה "התנגדות" מהתכנים שמשודרים ומתפרסמים בתקשורת הלבנונית הרשמית בהקשר של ארגון הטרור, ולהסתפק רק במילה "חיזבאללה" | מהלך זה, מגיע בעקבות החלטת הממשלה להוציא מחוץ לחוק במדינה את הפעילות הצבאית של חיזבאללה (העולם הערבי)
הנסיך הארי הגיע לבית המשפט העליון בלונדון כדי לסיים את "הפרק האחרון" במסע הצלב שלו נגד התקשורת הלא-עניינית | עם האשמות על האזנות סתר, פריצה לבתים ושימוש בבלשים פרטיים, הדוכס מסאסקס נחוש לחשוף את ה"שלדים בארון" של ה-Daily Mail (חדשות בעולם)
אחרי שנשיא המדינה הרצוג יצא נגד סגירת 'גלי צה"ל' בסביבת שר הביטחון הגיבו בחריפות: "אם הנשיא חובב תחנות רדיו, שיקים לו אחת בבית הנשיא, הממשלה היא זו שתקבע" | שר הביטחון אף יצא בהודעה נוספת ברקע ההד התקשורתי סביב גל"צ: "שקלתי את הנושא על כל היבטיו ולאחר שהחלטתי - אין דרך חזרה" (חדשות)
המאבק על הוועדה שתדון בחוקי התקשורת של השר קרעי מתרחב, וכעת ראש הממשלה נתניהו נדרש להכריע בסוגיה שמסעירה את הליכוד | רק בשבוע שעבר החכ"ים החרדים תמכו בחוק של קרעי, שעבר בקריאה הטרומית במליאת הכנסת (כנסת, פוליטי)
דוח פנימי שהגיע לידיו של דירקטוריון ה-BBC חושף הטיה אנטי-ישראלית חמורה בסיקור המלחמה בעזה, ומאשים את הרשת בקידום שקרי חמאס והשתקה של הסבל הישראלי | הפרסום מעורר סערה פנימית וציבורית, וגורר קריאות לסגור את הערוץ BBC Arabic, ולהקפיא את מימונו (חדשות בעולם)
יועמ"שית הכנסת מאשרת לקדם את רפורמת התקשורת של קרעי, למרות שבהרב מיארה עדיין לא אשרה אותה | במקביל הודיעו בייעוץ המשפטי של המשכן, כי ישנה חובה לקיים את הדיונים בוועדת הכלכלה ולא להקים מסגרת חדשה לדיונים (כנסת)
עסקת החטופים שהולכת להיחתם ולהוביל לשחרורם של 20 חטופים חיים נמצאת בראש סדר היום בתקשורת העולמית; רה"מ נתניהו כמעט ולא מוזכר וכל הכתרים נקשרים לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, שכמובן מצפה בעקבות כך לקבל ביום שישי הקרוב את פרס נובל לשלום | כך הגיבו הנשיאים (חדשות, אקטואלי)
קרב הוא מלחמה רב-זירתית, באוויר, בים וביבשה. אבל המלחמה הגדולה ביותר היא על התודעה | חמאס אולי מובס וסופר את נשימותיו האחרונות, אך בכל הנוגע לתקשורת הוא יושב על השאלטר ומנצח על התקשורת העולמית שמנהלת מסע הכפשה ישראלי חסר תקדים | בן אדם אחד שהיה בתוך המערכת הסכים לחשוף את עומק הנדסת התודעה ואת מעללי עלילת הדם מהגדולה שחווינו (בבלי מגזין)
זה נשמע כמעט בלתי נתפס, אבל ברוב הפעמים מערכות יחסים לא נסדקות בגלל מעשים גדולים – אלא בגלל מילים קטנות שנאמרות בלי מחשבה | תקשורת נכונה היא המפתח הפשוט, אך העמוק, שמאפשר לעצור את מעגל ההאשמות ולגלות איך משפט אחד נכון יכול לשנות הכול.
מבול הצהרות בטוחות, כותרות בטון מוחלט, וציוצים מזלזלים – כולם נשמעו ימים לפני התקיפה. אבל הלילה, מטוסי חיל האוויר המריאו והביאו הישגים עצומים - בניגוד לאותן תחזיות. איך קרה שכמעט כל מי שחשב שהוא יודע – הופתע (בעולם)
לאחר ניתוח של מסמכים שאותרו במהלך פעילות מבצעית ברצועת עזה, צה"ל חושף כי דובר ההגנה האזרחית ברצועה, מחמוד צבאר טאפש בצל, הינו מחבל פעיל בארגון הטרור חמאס | הוציא מאות הודעות שקריות לתקשורת העולמית (צבא)
בזמן שמדברים על פירוקה של הממשלה, שר הביטחון ישראל כ"ץ, הודיע היום, כי החליט להקים ועדה מייעצת לבחינת פעילות תחנת גלי צה"ל: "אין ספק כי נדרש שינוי מקיף ומשמעותי ובכוונתי לבצע אותו לאחר קבלת המלצות הוועדה", הסביר (ברנז'ה)
שר התקשורת שלמה קרעי הציג בשבוע שעבר רפורמה נרחבת בשידורי התקשורת, אלא שמבדיקה קצרה עולה כי רפורמת השידורים עלולה להביא לחילולי שבת נרחבים ביותר | רבני ערים ושכונות בפריפריה מחו על צעדי השר קרעי, בטענה כי היא עלולה להוביל לפריצת חומת קדושת השבת | חכי"ם החרדים העדיפו לשמור על שתיקה מביכה (חרדים, פוליטי)