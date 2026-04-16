מיליי בריאיון בלעדי לערוץ 14 לקראת הדלקת המשואות

בפעם הראשונה בהיסטוריה, נשיא ארגנטינה חאבייר מיליי יעניק ריאיון בלעדי לתקשורת הישראלית. הריאיון, שיתפרסם בערוץ 14, יתקיים לקראת השתתפותו של מיליי בטקס הדלקת המשואות בערב יום העצמאות ה-77 למדינת ישראל.

הריאיון ייערך על ידי העיתונאית ליבי אלון, ויתמקד בקשרים המיוחדים בין ארגנטינה לישראל, בתמיכתו העקבית של הנשיא הארגנטינאי במדינת ישראל, ובמשמעות השתתפותו בטקס המרכזי של יום העצמאות. הוקרה על תמיכה נחרצת כזכור, נשיא המדינה יצחק הרצוג החליט להעניק למיליי את 'עיטור הנשיא' - העיטור האזרחי הגבוה ביותר במדינת ישראל. המהלך מגיע כהוקרה על פועלו של הנשיא הארגנטינאי למען מדינת ישראל ותמיכתו הנחרצת בעם היהודי, במיוחד בתקופה הביטחונית המורכבת. מיליי ביקר בישראל פעמיים מאז כניסתו לתפקיד, והצהיר בעבר כי העברת השגרירות הארגנטינאית לירושלים היא אבן פינה במדיניות החוץ שלו. עם זאת, יצוין כי התוכנית להעברת השגרירות הוקפאה זמנית בעקבות סכסוך גיאופוליטי סביב קידוחי נפט באזור איי פוקלנד.

קשרים היסטוריים ומיוחדים

הקשרים הדיפלומטיים בין ארגנטינה לישראל קיימים מאז 1949, אז הקימה ארגנטינה את אחת השגרירויות הראשונות שלה בישראל. יחסים אלו הובילו לחתימה על הסכמים הדדיים בשטחי מיסוי, חינוך, מסחר, תרבות וביטחון.

בשנת 2022 ייצאה ישראל לארגנטינה סחורות בשווי כ-203 מיליון דולר, ואילו ארגנטינה ייצאה לישראל בשווי של כ-393 מיליון דולר. הפזו הארגנטינאי התחזק ב-10% לאחר ניצחון מפלגתו של מיליי בבחירות הביניים לפרלמנט.

מגמה אזורית של תמיכה

השתתפותו של מיליי בטקס יום העצמאות מגיעה על רקע מגמה חיובית ביחסי ישראל עם מדינות דרום אמריקה. לאחרונה, נבחר בהונדורס נשיא ימין חדש, נאסרי "טיטו" אספורה, שהתחייב לשמר את שגרירות הונדורס בירושלים ולחזק את הקשרים עם ישראל.

הריאיון הבלעדי של מיליי לערוץ 14 צפוי לשפוך אור על תפיסתו את הקשרים עם ישראל, על עמדותיו בנושאים בינלאומיים, ועל משמעות ההשתתפות שלו בטקס המרכזי של מדינת ישראל.