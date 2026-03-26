לווייני ריגול זיהו תנועה חריגה בפתחי המנהרות המבוצרות באיראן, בעוד טראמפ מתלבט בין פשיטת קומנדו כירורגית להסכם פוליטי | האם ארה"ב וישראל יצליחו לשים יד על האורניום המועשר בטרם הם יצליחו לייצר את נשק יום הדין? | פרויקט מיוחד על המרדף המודיעיני (תקיפה והגנה)
למרות עיבוי כוחות אמריקניים מסיבי ברמה שהעולם לא מכיר, בכירים איראנים מדגישים כי האופציה הדיפלומטית עדיין על השולחן, אך לא מהססים לאיים נגד הצבא החזק בעולם | "כל תקיפה תוביל לסכסוך נרחב, ותוצאת התקיפה לא תהיה כניעת איראן, אלא מתקפת נגד חסרת תקדים נגד ארצות הברית" (בעולם)
אזרח מהבירה האיראנית מתאר אווירת אבל וזעם ברחובות, לצד ציפייה להיחלשות השלטון: "נוכל להגיע לרוצחי ילדינו ולנקום את דמם" | במקביל נמשכים המגעים בין וושינגטון לטהרן והאיומים ההדדיים מתחדדים, לצד פריסת כוחות | שר החוץ האיראני חושף: "ארצות הברית לא דרשה 'אפס העשרת אורניום' בשיחות" (בעולם)
שר החוץ האיראני עבאס עראקצ'י התייחס לשיחות המשא ומתן שהתקיימו היום עם נציגי טראמפ, סטיב ויטקוף וג'ארד קושנר |הבכיר האיראני היה נשמע חיובי, אך דחה באופן מפורש יוזמה להוצאת האוראניום המועשר לרמה סף-צבאית משטח איראן, דרישת סף מבחינתה של ארה"ב (חדשות)
שישה דיפלומטים איראניים העבירו בחודש אחרון מאות מיליוני דולרים במזוודות לביירות ומסרו אותם לחיזבאללה תוך ניצול של הדרכונים הדיפלומטיים שלהם | בין הבכירים נמנה שר החוץ של איראן עבאס עראקצ'י ועלי לריג'אני, מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן (בעולם)
לאחר דיווחים על פיצוץ, שר החוץ האיראני עבאס עראקצ'י הבהיר כי בסופו של דבר שיחות הגרעין עם ארה"ב יתקיימו במועדן בעומאן | "אני אסיר תודה לאחינו העומאניים על ביצוע כל הסידורים הדרושים", כתב שר החוץ | זה הרקע לשינוי (בעולם)
איראן הכריזה היום כי בקרוב תושג מסגרת למשא ומתן עם וושינגטון, מו"מ שיחל בקרוב | בתוך כך, טהרן זימנה את שגרירי 27 מדינות האיחוד האירופי לאחר שהכריזו על משמרות המהפכה כארגון טרור | לאחר טענת טראמפ כי ארה"ב העבירה אולטימטום לאיראן - האחרונה מכחישה: "אין שום אולטימטום" (מדיני, בעולם)
על רקע מתיחות גוברת והולכת בין וושינגטון לטהרן, כאשר טראמפ הבהיר לא פעם כי הוצאות להורג המוניות של מפגינים, מהווים "קווים אדומים" שחצייתם עלולה להוביל לתקיפה צבאית באיראן - במשטר מזלזלים בנשיא | התובע הראשי של איראן הכחיש את טענתו של טראמפ לפיה התערבותו עד כה עצרה את הריגתם של 800 אסירים, וכינה את דבריו "יהירים ושקריים לחלוטין" (בעולם)
שר החוץ האיראני ייפגש היום בשיחת וידאו עם שרי החוץ של מדינות ה-E3, צרפת בריטניה וגרמניה, במטרה לדון על ביטול הפעלת מנגנון הסנאפ-בק שיחזיר את הסנקציות כבר בקרוב | שר החוץ האיראני איים לבטל את ההסכם שנחתם אך לפני מספר ימים עם סבא"א (מדיני)