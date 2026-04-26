דיפלומטיה במפרץ

סולטאן עומאן קיבל את עראקצ'י בארמון: התייעצויות בנוגע למשבר

הסולטאן היית'ם בן טארק קיבל את שר החוץ עראקצ'י בארמון אל-ברכה • התייעצויות בנוגע להתפתחויות האזוריות ולמאמצי התיווך | עומאן חוזרת לתפקיד התפקיד המתווך (בעולם)

עראקצי (צילום: מתוך אל ג'זירה)

סולטאן עומאן, היית'ם בן טארק, קיבל היום (ראשון) בארמון "אל-ברכה" את שר החוץ של , עבאס עראקצ'י. הפגישה התקיימה על רקע המתיחות האזורית המתמשכת והמאמצים הדיפלומטיים להביא לסיום העימותים במזרח התיכון.

על פי ההודעה הרשמית של משרד החוץ העומאני, במהלך הפגישה נערכו התייעצויות מקיפות בנוגע להתפתחויות האחרונות באזור, למאמצי התיווך השונים ולמאמצים המתבצעים במטרה להביא לסיום העימותים. במסגרת הדיון עודכן סולטאן עומאן בעמדות הצד האיראני ביחס להתפתחויות אלה.

שר החוץ האיראני הביע במהלך הפגישה את הערכתה של איראן לעמדות סולטנות עומאן בתמיכה במאמצים לדיאלוג ובחיזוק המאמצים לביטחון וליציבות באזור. עראקצ'י הדגיש במיוחד את חשיבות התמיכה העומאנית על רקע האתגרים האזוריים הנוכחיים.

כידוע, עומאן ממלאת תפקיד מרכזי כמתווכת בין ארצות הברית לאיראן. שר החוץ העומאני, בדר אל בוסעידי, היה הגורם שתיווך בין שתי המדינות טרום המלחמה, והוא זה שנפגש עם עראקצ'י ועם שליחי ויטקוף וקושנר במסגרת השיחות שהתקיימו לאחרונה במסקט.

יצוין כי הפגישה בין הסולטאן לשר החוץ האיראני מתקיימת בעת שבה נמשכים המאמצים הדיפלומטיים להשגת הבנות בין וושינגטון לטהראן. הנשיא טראמפ הודיע לאחרונה כי לא ישלח את שליחיו לפקיסטאן ששימשה כמתווכת זמנית.

הפגישה הבוקר מגיעה על רקע נסיון ההתנקשות הלילה בנשיא טראמפ, כאשר עדיין לא ברור אם היורה נשלח ע"י איראן.

