שיחות הגרעין חודשו בעומאן לראשונה זה שמונה חודשים, עם השתתפות חריגה של מפקד פיקוד המרכז האמריקני | איראן מתעקשת: השיחות יעסקו בנושא הגרעין בלבד; ובטהרן מזהירים – ״זוכרים היטב את השנה האחרונה״ | בוושינגטון מאותתים גם על אופציות צבאיות במקרה והשיחות הישירות ייכשלו (אקטואליה)
בזמן שהמזרח התיכון בוער, בין ארמונות השיש במוסקט נרשם הצופן המדיני המורכב בתבל | איך מצליחה 'שומרת הסוד' לשמור על האינטרסים של ירושלים וטהרן, ומהו האיזון שמאפשר לישראל לשמור על ערוץ פתוח בלב ציר הרשע וצמוד למיצרי הורמוז? (מגזין בבלי)
סיום או הפסקת המלחמה מביא גם בשורות טובות לענף התעופה | מדינת ישראל פנתה רשמית לעומאן בבקשה לאשר מחדש מעבר טיסות מישראל במרחב האווירי של המדינה לאחר שנתיים שבהן הדבר נמנע | חידוש המעבר בשמי עומאן יאפשר לקצר את הטיסות לתאילנד וליעדים אחרים במזרח בשעות רבות (תעופה, מדיני)
סוכנות הידיעות רויטרס דיווחה הלילה כי הפסקת האש מול החות׳ים הגיעה לאחר שהתקבל מידע במודיעין האמריקני, שבארגון הטרור מעוניינים בהפסקת המבצע הצבאי נגדם וכי הם עומדים להודיע כי יפסיקו לתקוף ספינות אמריקאיות | "התחלנו לקבל מידע מודיעיני שהחות'ים נמאס להם", אמר אחד המקורות (בעולם)