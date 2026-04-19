חיל הים של משמרות המהפכה הודיע ברשת הקשר כי המצר נותר סגור, בניגוד להודעת השר עראקצי, ואיים לתקוף כל ספינה שתנסה לעבור ללא אישור.

​חיל הים של משמרות המהפכה באיראן הודיע אמש (שבת) על סגירתו המחודשת של מצר הורמוז, תוך שהוא תוקף בצורה חסרת תקדים את שר החוץ של המדינה, עבאס עראקצי.

המסר הועבר ברשת הקשר הבינלאומית לספינות השוהות במפרץ הפרסי ובים עומן, שעות ספורות לאחר שהדרג המדיני בטהרן אותת על הקלה במצור הימי בעקבות הפסקת האש באזור.

​בשידור שהועבר בערוץ 16, פנה כוח "ספנדבי" של משמרות המהפכה לכלי השיט והבהיר כי "במפרץ הפרסי ובים עומן, כאן ספנדבי האיראני קורא בערוץ 16.

המלך השוודי סירב ללחוץ את ידו של זלנסקי בביקור רשמי בלבוב ישראל גרוס | 16:44

מצר הורמוז עדיין סגור. אנו נפתח אותו לפי פקודת מנהיגנו האימאם חמינאי, ולא לפי ציוצים של כמה אידיוטים". האמירה החריפה כוונה ישירות נגד עראקצי, שפרסם יום קודם לכן הודעה ברשת X לפיה המעבר פתוח לחלוטין.

​הודעת משמרות המהפכה כללה גם איום צבאי ישיר כלפי ספינות זרות המזוהות עם המערב או עם ישראל.

הכוח האיראני הבהיר כי "אם ברצונכם לעבור במצר, עליכם לבקש רשות מספנדבי האיראני. כל כלי השיט שיש להם קשר עם אויבינו יהיו למטרה אם ינסו לעבור אל מחוץ למצר הורמוז".

​הסגירה המחודשת מגיעה לאחר תקופה של מתיחות שיא בנתיבי השיט, כאשר העולם ציפה לחידוש התנועה המסחרית.

הגידוף הפומבי כלפי שר החוץ ברשת קשר פתוחה נחשב לאירוע חריג, המעיד על כך שמשמרות המהפכה מבקשים להבהיר כי השליטה בפועל בנכס האסטרטגי נותרה בידיהם בלבד, ללא קשר למהלכים המדיניים שמוביל משרד החוץ בשיחות המשא ומתן עם האמריקנים באיסלאמבד.