"אין בינינו שיחות, ארה"ב נכשלה": שר החוץ האיראני במסר לטראמפ

ברקע הצהרות נשיא ארה"ב דונלד טראמפ על מו"מ המתנהל בימים האחרונים מול איראן בנוגע לסיום המלחמה, שר החוץ האיראני עבאס עראקצ'י הכחיש את הדברים בהודעה רשמית שפרסם.

"ארה"ב נכשלה בהשגת תוכניות המלחמה שלה, כולל ניצחון מהיר ושינוי המשטר", טען שר החוץ. הוא הוסיף כי "ארה"ב שולחת מסרים דרך מתווכים, זה לא אומר שיש משא ומתן. אנחנו בוחנים את ההצעות, אבל לא רוצים שיחות עם ארה"ב".

מוקדם יותר טען בכיר איראני לסוכנות הידיעות 'רויטרס' כי פקיסטן העבירה לטהראן את נוסחת ההצעה האמריקנית. על פי הדיווח הזה, איראן עדיין שוקלת את ההצעה. גם פקיסטן וגם טורקיה עשויות לארח את השיחות.

התנאים של איראן מארה"ב לסיום המלחמה על בסיס דיווחים ביממה האחרונה כוללים שליטה רשמית ומעשית במצר הורמוז כך שאיראן תוכל לגבות תשלום מספינות שעוברות בו, בדומה למתווה של מצרים בתעלת סואץ.

בנוסף הם דורשים ערבויות לכך שהמלחמה לא תחודש בעתיד, כולל מצד ישראל בלבד; הפסקת התקיפות של ישראל נגד חיזבאללה; הסרה מלאה של כל הסנקציות על איראן; שמירה על תוכנית הטילים הבליסטיים שלה ללא משא ומתן והגבלות; פיצויים על נזקי המלחמה באיראן וההפסדים שנגרמו לאיראן כתוצאה ממנה.