שר החוץ של איראן, עבאס עראקצ'י, התייחס הערב (שלשי) במרומז להפלת מסוק הקרב האמריקני מעל מיצרי הורמוז, זאת בצל האיומים של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ לתקוף את איראן כתגובה. בדבריו עראקצ'י ניסה להקטין את התקיפה וטען כי הכוחות האמריקנים נמצאים ב"סיכון מתמיד" באזור.

"כוחות זרים בקרבת שטחנו נמצאים בסיכון מתמיד עקב טעויות אנוש, תאונות פשוטות, או פוטנציאל להיקלע לאש צולבת", כתב. "כדי להפחית את הסיכון, הפתרון הטוב ביותר הוא שהם יעזבו".

מוקדם יותר הערב הודיע נשיא ארה"ב דונלד טראמפ כי איראן היא זו שהפילה את המסוק האמריקני באזור מצר הורמוז. טראמפ הזהיר: "אנחנו נהיה חייבים להגיב". שני הטייסים שהיו במטוס שרדו. דיווח: איראן החלה בפינוי מטוסים אזרחיים משדה התעופה בטהראן.

"זה עתה עודכנתי על ידי הצבא הנהדר שלנו כי אמש האיראנים הפילו אחד ממסוקי האפאצ'י המתוחכמים ביותר שלנו בעת שסייר מעל מצר הורמוז", כתב טראמפ ב-Truth Social. "במסוק היו שני טייסים. שניהם בטוחים ולא נפגעו. עם זאת, ארצות הברית חייבת, מכורח הנסיבות, להגיב על התקפה זו. תודה על תשומת הלב לעניין זה!".

באופן מעניין, כתב רשת פוקס ניוז התייחס לפוסט של טראמפ על הפלת המסוק האמריקני ואמר בשידור חי כי "ככל הנראה משמעות הדבר היא שהנשיא יורה על מהלך גדול באיראן".

על פי הדיווחים, המסוק האמריקני הופל במהלך הלילה באזור מצר הורמוז. תחילה, לא הייתה ברורה סיבת התרסקות המסוק, והרשויות האמריקניות התייחסו לאירוע רק אחרי דיווחים בכלי התקשורת השונים.

מבדיקת הצבא האמריקני עולה כי כטב"ם איראני הוא זה שפגע במסוק. הטייסים נאלצו לנטוש, וצבא ארה"ב לא ידע מה עלה בגורלם. אחרי חיפוש שנמשך כשעתיים, הם אותרו בעזרת כטב"ם ימי מתקדם, והועברו לטיפול בבית החולים עם פציעות קלות. לדברי בכיר אמריקני, לא ברור אם הפגיעה במסוק הייתה מכוונת.