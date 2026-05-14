שר החוץ האיראני מאיים על האמירויות בעקבות חשיפת ביקור נתניהו

איום חריג שיגר הלילה (בין רביעי לחמישי) שר החוץ האיראני עבאס עראקצ'י כלפי איחוד האמירויות, בעקבות חשיפת ביקורו החשאי של ראש הממשלה בנימין נתניהו במדינה המפרצית. "מי שמעורב בקנוניה עם ישראל לשם יצירת פילוג - חייב לתת את הדין", הזהיר השר האיראני בהודעה חריפה.

עראקצ'י הוסיף כי "נתניהו חשף את מה שגופי הביטחון של איראן כבר העבירו להנהגה", וטען ששיתוף הפעולה עם ישראל מצדה של האמירויות הוא "בלתי נסלח". האיום האיראני מגיע על רקע המתיחות הגוברת במפרץ הפרסי ומעיד על חשש בטהרן מהידוק היחסים הביטחוניים בין ישראל למדינות המפרץ.

הביקור החשאי שהסעיר את המפרץ

אתמול בערב מסרה לשכת ראש הממשלה כי נתניהו ביקר בחשאי באיחוד האמירויות בעיצומו של מבצע "שאגת הארי" ונפגש עם הנשיא השייח' מוחמד בן זאיד. "ביקור זה הביא לפריצת דרך היסטורית ביחסים בין ישראל לאיחוד האמירויות", נמסר מלשכת ראש הממשלה.

עם זאת, במשרד החוץ של איחוד האמירויות הכחישו את הטענה בהודעה רשמית והוסיפו כי גם לא אירחו משלחת צבאית של ישראל. ההכחשה האמירתית יצרה דרמה דיפלומטית, כאשר דוברו של נתניהו זיו אגמון חשף פרטים נוספים על הביקור, לרבות העובדה שהשייח' בן זאיד נהג בעצמו את ראש הממשלה ברכבו האישי.