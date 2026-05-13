ראש הממשלה בנימין נתניהו העניק את הראיון הנרחב לתוכנית "60 דקות" של רשת CBS רק לאחר "משא ומתן" חריג מול הנהלת הרשת, במסגרתו ניתנה ללשכתו האפשרות לבחור את זהות המראיין.

על פי הדיווח ב'ניו יורק פוסט', נתניהו בחר במייג'ור גארט, הכתב הבכיר בבית הלבן של CBS, על פניה של המראיינת האגדית של התוכנית, לסלי סטאל, שביקשה לראיין את ראש הממשלה במשך חודשים ארוכים.

הראיון, ששודר ביום ראשון האחרון, נחשב לראיון המרכזי הראשון של נתניהו בכלי תקשורת אמריקני מאז פרוץ המלחמה מול איראן. לפי הדיווח, העורכת הראשית של חטיבת החדשות ב-CBS, בארי וייס, היא שסגרה את הראיון באופן אישי, אך עשתה זאת תוך מתן זכות וטו למשרד ראש הממשלה על זהות המראיין – צעד שנחשב לחריג מאוד בסטנדרטים של תוכנית התחקירים היוקרתית.

מקורות המעורבים בפרטים מסרו ל'פוסט' כי נתניהו העדיף את גארט על פני סטאל בת ה-84, משום שגארט נתפס כדמות נוחה יותר שאינה צפויה להקשות על ראש הממשלה בשאלותיה.

המהלך עורר סערה פנימית במסדרונות CBS. גורמים ברשת ציינו כי סטאל, המדווחת בתוכנית מאז שנת 1991, חשה פגועה מכך שהראיון "הוגש" לגארט למרות מאמציה המוקדמים. מנגד, גורמים בסביבתה של בארי וייס הבהירו כי היא פעלה בנחישות כדי להבטיח שהראיון הבלעדי יישאר בידי הרשת ולא יעבור למתחרים. בתגובה רשמית מסרה הרשת כי תפקידו של עורך ראשי הוא לקבל החלטות על שיבוצים וראיונות, והגדירה את גארט כעיתונאי ברמה עולמית שביצע ראיון הוגן ומעורר עניין.

הראיון המדובר הניב כותרות משמעותיות, כאשר נתניהו הצהיר במהלכו כי המלחמה באיראן "אינה מאחורינו" ואף הביע רצון להביא לסיום הסיוע הצבאי הכספי שארצות הברית מעניקה לישראל.

יחד עם זאת, הפרשה חושפת שינויים עמוקים שמובילה וייס במבנה של "60 דקות". על פי הדיווח, וייס פועלת לשבור את ה"סילוסים" (הפרדות) המסורתיים של התוכנית ולשלב בה כתבים מחטיבת החדשות הכללית, צעד שנתקל בהתנגדות מצד צוות ההפקה הוותיק של התוכנית.

במקביל לפרשת נתניהו, ה'פוסט' מדווח על טלטלות נוספות ברשת, הכוללות אי-חידוש חוזים של כתבים ותיקים ושינויים פרסונליים רחבים. גורמים בתעשייה מעריכים כי היחס לו זכתה לסלי סטאל בפרשה זו עשוי לזרז את פרישתה מהתוכנית לאחר עשורים של פעילות.