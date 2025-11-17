ראש הממשלה הנבחר של הונגריה הופיע בשידור חי בריאיונות לרדיו ולטלוויזיה הממלכתיים, תקף בחריפות את הסיקור התקשורתי שלהם והודיע כי ישהה את שידוריהם | “אין בי עלבון על כך שגידפתם אותי באופן אישי בוקר, צהריים וערב", הבהיר רה"מ הנבחר (בעולם)
ראש הממשלה נתניהו העניק היום ראיון חריג לערוץ טלגרם ישראלי - תוך עקיפת התקשורת הממוסדת - ואמר כי לחמאס "יש שתי אפשרויות: או כניעה או השמדה, אם עניין הכניעה לא עובד, תהיה תוכנית ב' - השמדה" | נתניהו הוסיף: "אני לא יכול לפרט את לוחות הזמנים, אני מניח שיהיו דברים לא צפויים" (בארץ)
בריאיון לסקיי ניוז האוסטרלית, ראש הממשלה בנימין נתניהו מצהיר על התקדמות משמעותית לעבר סיום המלחמה, תוך התחייבות להשלים את השתלטות על עזה | במקביל, הוא תוקף בחריפות את ממשלת אוסטרליה על רקע תמיכתה במדינה פלסטינית, ומזהיר כי גישה זו מחזקת את הטרור ומסכנת את ביטחון המערב כולו (מדיני)
יו"ר 'דגל התורה', ח"כ משה גפני, שובר שתיקה ומתיישב לריאיון מקיף וסוער עם פרשננו ישי כהן ומסכם את השנתיים האחרונות סביב סערת חוק הגיוס והסדרת מעמד תלמידי הישיבות | הביקורת החריפה שלו על קואליציית 'ימין מלא מלא'; מתקפה חסרת תקדים נגד הציונות הדתית שלדבריו עומדים בראש ההסתה נגד הציבור החרדי; השותפות עם בן גביר באותה קואליציה; המו"מ עם אדלשטיין שלדבריו שיקר אותו פעם אחר פעם ומה הסיכוי להגיע לחוק גיוס במהלך הפגרה • צפו בריאיון המלא (חרדים)