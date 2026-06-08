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"אין תשובה"

בשידור חי: דובר צה"ל לשעבר הביך את בכיר חיזבאללה 

אדרעי הכניס למבוכה חבר פרלמנט חיזבאללה בריאיון בשידור חי בלבנון, כשהתערב עם שאלה על כיבוש מבצר הבופור (בארץ)

דובר צה"ל לשעבר אביחי אדרעי

דובר צה"ל בערבית לשעבר אביחי אדרעי הכניס למבוכה את חבר הפרלמנט מטעם חסן פדלאללה, במהלך ריאיון שנתן לעיתונאי לבנוני ג'ורג' סליבי בערוץ "אל-ג'דיד".

במהלך הריאיון עלתה סוגיית מבצר הבופור שנכבש על ידי צה"ל, כשפדלאללה דבק בעמדתו כי מדובר ב"אתר ארכיאולוגי בו לחיזבאללה אין נוכחות".

לאחר שהריאיון שודר, אדרעי פרסם פוסט ברשת X שבו התייחס לדבריו של פדלאלללה ולשאלת כיבוש המבצר, תוך תיוג הערוץ ושיתוף תמונות של פעילי חיזבאללה במקום.

בעקבות זאת, המראיין עצר את השיחה ושאל את פדלאלללה: “דובר הצבא הישראלי, אביחי אדרעי, שואל אותך שאלה. האם אתה מקבל את השאלה או לא?”. בהמשך הוסיף המראיין: “הוא אומר: ‘תשאלו אותו על הבופור’”.

פדלאללה סירב להשיב וטען: “אין תשובה. אתה לא צריך לשאול ואני לא צריך לענות”. בהמשך הוסיף: “זה אויב. הוא לא אמור לשלוח לנו שאלה בכלי תקשורת ארצי ושאנחנו נענה עליה בצורה ישירה. אני לא רוצה לענות על זה”.

העיתון הלבנוני "אל-אחבאר", המזוהה עם חיזבאללה, טען בתגובה כי אדרעי השפיע על מהלך הריאיון מאחורי הקלעים. לטענת העיתון דובר צה"ל היה "שותף לא מוצהר בהפקת הפרק", והמראיין הפך ל"צינור בלבד עבור האויב".

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