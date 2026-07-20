נתונים חדשים שפורסמו ברשת CNN מעלים תמונה מדאיגה עבור הנשיא דונלד טראמפ: מדד התמיכה נטו שלו, המחשב את אחוזי התמיכה מול אחוזי אי-התמיכה, ממשיך לרשום שפל היסטורי בהשוואה לנשיאים קודמים בשלב מקביל של כהונתם השנייה.

אנליסט הנתונים הראשי של הרשת, הארי אנטן, הציג את הממצאים והבהיר כי המצב הנוכחי לקראת בחירות האמצע "אינו חיובי עבור טראמפ - וזאת בלשון המעטה". בסקר הוושינגטון פוסט עמד המדד בחודש אפריל על מינוס 25 נקודות, וכעת הוא עומד על מינוס 24 נקודות. בסקר רשת CBS עמד המדד בחודש אפריל על מינוס 18 נקודות, וכעת הוא ירד לשפל חדש ועומד על מינוס 19 נקודות.

השוואה היסטורית: הגרוע ביותר במאה ה-21

בהשוואה היסטורית של ממוצע שני הסקרים בקרב נשיאי המאה ה-21 בשלב זה של כהונתם השנייה, נמצא כי ברק אובמה עמד על מינוס 8 נקודות בלבד, בעוד שג'ורג' בוש הבן עמד על מינוס 20 נקודות - וזאת בעיצומה של מלחמת עיראק. לעומתם, הנשיא הנוכחי דונלד טראמפ רושם את הנתון הנמוך ביותר במאה הנוכחית ומחזיק בממוצע תמיכה שלילי של מינוס 22 נקודות.

אנטן הסביר כי אירועים רבים התרחשו בעולם בחודשים האחרונים, אך אף אחד מהם לא הצליח להרים את נתוני התמיכה של טראמפ מהשפל. הוא הוסיף כי ככל שמתקרבים אל בחירות האמצע, נראה כי תמונת המצב הולכת ומתקבעת לרעתו של הנשיא הנוכחי.

המצביעים העצמאיים: הנתון המדאיג ביותר

הנתון שמניע את המגמה השלילית הוא עמדתם של המצביעים העצמאיים בשלב זה של הכהונה השנייה. בעוד שג'ורג' בוש הבן עמד על מינוס 31 נקודות וריצ'רד ניקסון עמד על מינוס 37 נקודות לפני שעזב את תפקידו בשל פרשת ווטרגייט, טראמפ עומד על מינוס 45 נקודות. בכך רושם דונלד טראמפ את מדד התמיכה הגרוע ביותר אי פעם בקרב מצביעים עצמאיים בשלב זה של הכהונה.

המגיש של התוכנית ציין כי עבור הרפובליקנים החדשות הטובות הן שהמצב לא מחמיר, אך הם זקוקים לשיפור משמעותי. אנטן הסכים עמו ואמר בפשטות: "אלה נתונים איומים".