תחקיר עומק שביצע עיתון ה'וושינגטון פוסט', המבוסס בין היתר על צילומי לוויין מעלה כי נגרם נזק כבד לתוכנית הטילים האיראנית, כולל במפעלי הדלק הנוזלי והמוצק אשר מספקים את ההנעה לטילים הבליסטיים | במצב הנוכחי, איראן אינה יכולה לייצר טילים חדשים (חדשות)
עיתון ה'וושינגטון פוסט' הודיע על פיטורים צפויים של כשליש מהעובדים. העורך הראשי של העיתון הבהיר כי "נדרש כיוון חדש ותשתית יציבה יותר לעתיד" | אחד הכתבים בעיתון, שביקש להישאר בעילום שם, תיאר את הפיטורים כ“מרחץ דמים” (בעולם)
דייויד איגנישיוס, כתב בכיר בעל טור בוושינגטון פוסט פרסם היום טור בו הוא מביע התנגדות לפעולה של ישראל בקטאר | בשולי הדברים, הכתב חשף שישראל וארה"ב התחייבו אך לפני חודש שמתקפה כזו לא תתרחש בעתיד | וגם: מה הוא חושב על תוצאותיה של התקיפה? (בעולם)
הוושינגטון פוסט חוקר מתקפת סייבר ממוקדת על חשבונות האימייל של עיתונאיו, כך מסרו מקורות לרויטרס ביום ראשון. לפי הדיווחים, מדובר בחדירה לא מורשית שכוונה כלפי מספר עיתונאים, בעיקר מסיקור תחומי ביטחון לאומי ומדיניות כלכלית.
איראן אישרה אמש כי שיחות צפויות להתקיים בין ארה"ב לאיראן דרך השליח האמריקני ויטקוף | בעוד נשיא ארה"ב כינה את השיחות עם ויטקוף כשיחות "ישירות", איראן אמרה שמדובר בשיחות "עקיפות" דרך מתווכים עומאנים | ובמה שונה הייתה התנהלותו של נתניהו בחדר הסגלגל מזו של זלנסקי? (מדיני)