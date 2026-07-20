הנשיא האמריקני דונלד טראמפ הוציא הערב (שני) הודעה חריפה בה הבהיר כי ראש הממשלה בנימין נתניהו לא ייעצר בשום אופן ובשום צורה בעת שהותו בארצות הברית. ההודעה מגיעה על רקע הצהרותיו של ראש עיריית ניו יורק זוהראן ממדאני, שמסר בראיון ל"ניו יורק טיימס" כי הוא בוחן אפשרות לעצור את נתניהו בביקורו הצפוי בעיר לקראת עצרת האו"ם בספטמבר.

בהודעתו הרשמית, טראמפ ציין כי נתניהו "נלחם נגד הרפובליקה האסלאמית של איראן, שהרגה לאחרונה 52,000 מפגינים חפים מפשע". הנשיא הוסיף כי במשך 47 השנים האחרונות עסקה איראן בהריגת חיילים אמריקנים ואחרים, ולדבריו, "היחידים שצריכים להיעצר הם האנשים שהובילו את איראן אל הסחרור חסר התקדים של מוות והרס".

הנחיה צבאית חדה: תגובה על כל הריגת חייל

טראמפ לא הסתפק בהצהרה כללית, אלא הוסיף הנחיה צבאית ברורה: "בכל פעם שאיראן תהרוג חייל אמריקני, היא תשלם על ההריגה הזו פי כמה וכמה". לדבריו, ההנחיה הועברה לשר המלחמה פיט הגסת', ליו"ר המטות המשולבים דניאל קיין, ולכל מנהיגי הצבא האמריקני.

ההודעה הנשיאותית מהווה תגובה ישירה לסערה שעורר ממדאני בשבועות האחרונים. כזכור, ראש עיריית ניו יורק הודה בראיון כי הוא מקיים דיונים עם הלשכה המשפטית של העירייה כדי לבחון האם יש לו סמכות להורות על מעצרו של נתניהו. ממדאני ביסס את עמדתו על צווי המעצר שהוציא בית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג נגד ראש הממשלה.

שגריר ישראל באו"ם דני דנון והקונסול אופיר אקוניס הבהירו בעבר כי לראש העיר אין כל סמכות חוקית או חסינות דיפלומטית לפעול כך. גם שגריר ארה"ב באו"ם מייק וולץ דחה את הדברים בחריפות וכינה אותם "תיאטרון פוליטי טהור". לדבריו, ארצות הברית אינה חברה בבית הדין הפלילי הבינלאומי, וההסכם המסדיר את פעילות האו"ם מגן על ראשי ממשלה המבקרים במטה הארגון.