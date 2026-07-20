אירוע ביזארי ומטריד במיוחד התרחש בשעות הצהריים ברמת גן: אלי דומטוב, תושב העיר ואב לארבעה ילדים, חזר לביתו הסמוך למרכז הרפואי תל השומר – והיה בטוח שהוא הוזה. במיטתו הפרטית, בחדר השינה, שכב גבר זר לחלוטין שמעולם לא ראה אותו בחייו.

כשניסה דומטוב לברר מה קורה ודרש מהאדם לעזוב את ביתו, הוא נתקל בתגובה מפתיעה ביותר: הפולש לא רק סירב לצאת, אלא הגיב בביטחון מלא ודרש מבעל הבית עצמו לעזוב את המקום. "הוא אמר לי 'צא מפה, אתה מפריע לי'", שחזר דומטוב את הדברים בהלם.

הרגיש כמו בעל הבית

מבדיקה מהירה שערך דומטוב בדירה התברר כי הזר לא רק שכב במיטה – הוא הספיק להרגיש לחלוטין בבית. הפולש סעד מהמזון שהיה במטבח, עשה שימוש בשירותים, והתנהג כאילו המקום שייך לו באופן טבעי.

החשד המרכזי כרגע הוא שהאדם ניצל שעת כושר בה הדירה הייתה ריקה מאדם כדי להסתנן פנימה. נסיבות החדירה המדויקות לדירה הנעולה עדיין נבדקות על ידי גורמי החקירה, אך ברור שמדובר באירוע חריג במיוחד שמעורר שאלות רבות.

פינוי בכוח והחשד לרקע נפשי

דומטוב, שהבין מיד שמדובר במצב חריג, הזעיק את כוחות המשטרה למקום. השוטרים שהגיעו לזירה נתקלו בסרבנות עיקשת מצד הפולש, שהמשיך לטעון שהבית שייך לו ולא הסכים לעזוב בשום אופן.

בסופו של דבר נאלצו השוטרים להפעיל כוח פיזי מתונה כדי להוציא את האדם מהנכס. מתחקור ראשוני בשטח עולה כי ככל הנראה מדובר באדם המתמודד עם נסיבות נפשיות מורכבות, או כזה שנמלט ממוסד רפואי סמוך באזור.

"הייתי בשוק של החיים. מזל גודל שהילדים לא היו בבית. הבנתי מיד שמדובר באדם לא בריא ולכן נמנעתי מלהרים עליו יד, אבל המחשבה שהוא יכול לעשות את זה לבתים נוספים בשכונה היא מפחידה מאוד"

כך שיתף דומטוב את חדשות 12 שפרסמו את הסיפור. החשוד נעצר במקום והועבר להמשך טיפול, בדיקה והסתכלות מעמיקה של גורמי המקצוע.