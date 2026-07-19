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אין גבול לשנאה

דם החרדים הותר: שוטר עוצר בחור ישיבה באלימות קשה | צפו

תיעוד מרתיח ומקומם מהעיר ביתר עילית פורסם אמש (ראשון), בו נראה שוטר מפעיל כוח כלפי בחור צעיר, כאשר על פניו לא נראית כל סיבה ברורה למעצר | נסיבות האירוע טרם התבררו במלואן, והסרטון מעורר שאלות באשר להתנהלות הכוחות במקום | צפו בסרטון המזעזע (חרדים)

תיעוד המעצר הברוטאלי והאלים
תיעוד המעצר הברוטאלי והאלים| צילום: צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א
ביתר עיליתחרדיםאלימות משטרתיתמשטרת ישראל
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