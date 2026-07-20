פרטים מדאיגים על מצבו הרפואי של המקובל הגאון הצדיק רבי חזקיהו דוב הכהן קוק שליט"א מטבריה נחשפו היום (שני) בריאיון מיוחד שנתן בנו, הרב גדליה קוק, לתוכנית "הפוק על הפוק" ברדיו "קול חי". הבן תיאר תמונה קשה של אביו השוכב במיטה כבר למעלה מחודשיים, כאשר לצד סימני שיפור נקודתיים, מצבו עדיין מוגדר קשה ביותר.

"הרב מוטל במיטה כבר יותר מחודשיים", מסר הרב גדליה קוק בריאיון. "יש שיפורים קטנים, הוא הצליח לבלוע מעט מים בכוחות עצמו". עוד סיפר כי בעת ביקורו של אחד מגדולי ישראל, הרב הניד את ראשו והוריד דמעות במהלך הביקור - סימנים המעידים על מודעות מסוימת למתרחש סביבו.

עם זאת, התמונה הכללית שתיאר הבן היתה קשה. "מרבית הזמן הרב נמצא בחוסר תזוזה מוחלט", הבהיר. לדבריו, הרב מגיב כאשר שומע דברי תורה, ואף ניסה במספר הזדמנויות לדבר. "הוא הזיז את פיו בצורה שנראתה כאילו הוא רוצה לומר משהו, אבל לא יצא קול", סיפר הבן בדאגה.

"העיניים בוערות והגוף קשה מאוד"

סערה במודיעין עילית: מהומה אלימה סביב שיעורו של הרב פייבלזון חיים כהן | 16.07.26 15

הרב גדליה קוק תיאר גם את מצבו הפיזי הקשה של אביו. "הייסורים מאוד גדולים, ומאוד קשה לראות אותו כך", אמר בכאב. "העיניים שלו בוערות, הוא מנסה לדבר ומכחכח, הגוף קשה מאוד, השרירים נוקשים, והוא לא זז".