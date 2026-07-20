פרטים מדאיגים על מצבו הרפואי של המקובל הגאון הצדיק רבי חזקיהו דוב הכהן קוק שליט"א מטבריה נחשפו היום (שני) בריאיון מיוחד שנתן בנו, הרב גדליה קוק, לתוכנית "הפוק על הפוק" ברדיו "קול חי". הבן תיאר תמונה קשה של אביו השוכב במיטה כבר למעלה מחודשיים, כאשר לצד סימני שיפור נקודתיים, מצבו עדיין מוגדר קשה ביותר.
"הרב מוטל במיטה כבר יותר מחודשיים", מסר הרב גדליה קוק בריאיון. "יש שיפורים קטנים, הוא הצליח לבלוע מעט מים בכוחות עצמו". עוד סיפר כי בעת ביקורו של אחד מגדולי ישראל, הרב הניד את ראשו והוריד דמעות במהלך הביקור - סימנים המעידים על מודעות מסוימת למתרחש סביבו.
עם זאת, התמונה הכללית שתיאר הבן היתה קשה. "מרבית הזמן הרב נמצא בחוסר תזוזה מוחלט", הבהיר. לדבריו, הרב מגיב כאשר שומע דברי תורה, ואף ניסה במספר הזדמנויות לדבר. "הוא הזיז את פיו בצורה שנראתה כאילו הוא רוצה לומר משהו, אבל לא יצא קול", סיפר הבן בדאגה.
"העיניים בוערות והגוף קשה מאוד"
הרב גדליה קוק תיאר גם את מצבו הפיזי הקשה של אביו. "הייסורים מאוד גדולים, ומאוד קשה לראות אותו כך", אמר בכאב. "העיניים שלו בוערות, הוא מנסה לדבר ומכחכח, הגוף קשה מאוד, השרירים נוקשים, והוא לא זז".
למרות התיאור הקשה, הדגיש הרב גדליה קוק כי המשפחה רואה גם נקודות של תקווה. "יש ניסים קטנים, אבל המצב עדיין קשה מאוד", אמר. הוא ציין כי הרב מגיב לדברי תורה ולתפילות הרבות שנערכות לרפואתו, דבר המעיד על קשר מסוים עם הסובבים אותו.
כזכור, לפני מספר שבועות הוחלט להוסיף שם למקובל כסגולה לרפואה שלמה. בהכרעת המשגיח הגאון רבי דן זאב הלוי סגל שליט"א, נקבע כי מעתה ואילך ייקרא שמו: רבי חזקיהו דוב הכהן בן שושנה. ההחלטה התקבלה בהתאם לדברי חז"ל הקדושים כי "שינוי השם קורע גזר דינו של אדם".
בסיום הריאיון, פנה הרב גדליה קוק לציבור הרחב בקריאה נרגשת. "אנחנו צריכים תפילות. המשיכו להעתיר בתפילה לרפואת רבי חזקיהו דוב בן שושנה לרפואה שלמה", ביקש. הקריאה מצטרפת לתפילות הרבות שנערכות בכותל המערבי, בקבר רחל ובמקומות קדושים נוספים לרפואתו של המקובל.
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