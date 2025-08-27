עם ישראל מציין היום את יום פטירתו של אחד מענקי הרוח היהודיים הגדולים ביותר בדורות האחרונים - הגאון רבי אברהם יצחק הכהן קוק זצוק"ל | מחבר הספרים הנודע הגרש"י מלר חושף מספר סיפורים לא ידועים על דמותו של הרב ועל מה חשבו עליו גדולי ישראל | מיוחד ומרתק (חדשות חרדים)
במלאות85 שנהלעקדתו של הגאון רבי אלחנן וסרמן זצ"לשחל בתאריך י"אתמוז – עם שורות קצרות על דמותושל רבם של בני הגולה שמסר נפשו על לימודהתורה ועל קידוש שמו יתברך |על השקפתו מאירת העינייםבענייני חיי שעה וחיי עולם |“קדושים שרופים באש"(יהדות ואקטואליה)
לרגל
יומא דהילולא של הסבא קדישא רבי שלמה אליעזר אלפנדרי זצ"ל, שחל ב-כ"ב
אייר | שורות קצרות על דמותו
הפלאית אפופת המסתורין של אחד מצדיקי
קמאי |
על הנבואה שהתגשמה
אודות החפץ חיים והגעתו לארץ הקודש |
"ראה שצדיקים מתמעטים"
(יהדות ואקטואליה)
רבה של ירושלים רבי יוסף חיים
זוננפלד זצ"ל,
שתאריך פטירתו חל בי"ט
באדר | שורות קצרות על דמותו
המיוחדת של הרב זוננפלד,
על מסירותו לתורה,
לפיתוח ירושלים ושמירה
על צביונה החרדי שהשפיעו עמוקות על עולם
התורה והיהדות החרדית בארץ ישראל |
"האיש על החומה"
(יהדות ואקטואליה)
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הרב אליהו דוד רבינוביץ' תאומים (האדר"ת)
זצ"ל שתאריך פטירתו חל בג' אדר – כיכר השבת מביא שורות קצרות על דמות קמאית מגדולי הרבנים והפוסקים שנודע בפעילותו הציבורית
הענפה, רבה של ירושלים שהותיר חותם עמוק בעולם התורה וההלכה | ירושלים של מעלה
(יהדות ואקטואליה)
הצדיק רבי ישראל אבוחצירא
זצ”ל,
הידוע בכינויו הבבא
סאלי,
היה דמות מופתית בתולדות
ישראל, שנודע בקדושתו,
במופתיו ובמסירותו
לעם ישראל | הבבא סאלי התקבל באהבה רבה על-ידי כל שכבות הציבור, ודמותו הפכה לסמל לאהבת ישראל ויראת שמיים |
"צַדִּיק מוֹשֵׁל יִרְאַת אֱלֹקים"
(יהדות ואקטואליה)