ארבעה עשר קייצים לאחר התאונה הקשה בכביש בסמוך לטבריה שבה נספתה משפחת אטיאס, נחנך בצפת מקווה 'אור אטיאס' המפואר. המבנה, שעמד כשלד במשך עשרות שנים, הושלם הודות לתרומת הבת ששרדה וכולל מעמד מיוחד בהשתתפות רבנים ראשיים ואישי ציבור.

הכאב הצורב של האסון הנורא שפקד את משפחת אטיאס לפני 14 שנים נצרב לנצח בלב הציבור, אך מתוך עפר השכול והזיכרון, צמחה תקומה אדירה המאירה את צפת.

ביום ה' באב, המציין את יום הילולת האר"י הקדוש, נחנך בעיר מקווה הטהרה החדש "אור אטיאס", לעילוי נשמתם של רפי ויהודית אטיאס וששת ילדיהם ז"ל.

הפרויקט המרגש, שנבנה בשכונת כנען, מהווה סגירת מעגל היסטורית לאחר שכמשך כ־25 שנים עמד המבנה כשלד בלתי גמור. כעת, הושלמה בנייתו והוא ניצב כמקווה טהרה מפואר בתקן מודרני ברמת ספא, המיועד לשרת את תושבי העיר והאזור תוך הנצחה קדושה של המשפחה.

טקס מרגש ושותפים לדרך

ההשלמה המוצלחת של הפרויקט התאפשרה בזכות שיתוף פעולה הדוק בין המשרד לשירותי דת, המועצה הדתית צפת, עיריית צפת וגורמים נוספים.את תחילת הדרך מימנה משפחת אטיאס באמצעות רחל אטיאס, הבת היחידה ששרדה את התאונה הקשה, אשר תרמה תרומה נכבדה שאפשרה את יציאת המיזם לדרך.

בטקס חנוכת הבית ההיסטורי השתתפו שורה ארוכה של רבנים ואישי ציבור, בראשם האדמו"ר סידנא רבי ברוך אבוחצירא, ראש מוסדות 'יתד התשובה' הגאון הרב רפאל כהן, הרב הראשי לישראל הגאון הרב קלמן מאיר בר, רב העיר צפת הגאון הרב שמואל אליהו, ראש העיר יוסי קקון, יו"ר המועצ"ד נהוראי לחייאני, ואישים נוספים.

ארגון "מאירים" ריכז את ניהול הפרויקט וההתחייבויות הכספיות, וצפוי להשלים את יתר מרכיבי המיזם לאחר תקופת תשעת הימים.

המעמד כולו התאפיין ברגשות עזים של זיכרון, אמונה ותקווה, הממחישים כיצד מתוך השבר הגדול צמח מקום של קדושה וטהרה לדורות הבאים.