14 שנים חלפו מהתאונה הקשה שבה נספתה משפחת אטיאס והשבוע נחנך בצפת מקווה 'אור אטיאס' המפואר | המבנה, שעמד כשלד במשך עשרות שנים, הושלם הודות לתרומת הבת ששרדה וכולל מעמד רגשי בהשתתפות רבנים ראשיים ואישי ציבור (חרדים)
במלאת 42 שנים להסתלקותו של סידנא הבאבא סאלי, חשף אמש רבה של צפת, הגאון רבי שמואל אליהו, עדות מצמררת ששמע מאביו הגר"מ אליהו זצ"ל • על הרגע שבו ניצל הצדיק ממוות בטוח מבלי שהבחין בכך: "היה שקוע בשיחה עם הקב"ה עד שהמציאות הארצית נותרה מאחור" | צפו (חרדים)
הגאון הרב שמואל אליהו משרטט קו ברור המקשר בין מעצרו של שליט ונצאולה ניקולס מדורו לקריסת משטרי הרשע בעולם, החל משלטון אסאד בסוריה, דרך חיסול סינוואר ונסראללה והפגיעה במפקדת החות׳ים, ועד מעצר מדורו | לדברי הרב: ההיסטוריה מלמדת שממלכות רשע לא שורדות" | הדברים המלאים (חרדים)
"הקדוש ברוך הוא נכנס ללב של העמים": רבה של צפת, הגאון רבי שמואל אליהו, בשיעור אקטואלי על קריסת שלטון הרשע באיראן | הרב הסביר כיצד הנקמה בעריצים היא למעשה תיקון עולם, ופירש את הדרך שבה הבורא מעניק למורדים את הכוח להפיל את עריציהם מבפנים | צפו בדברים (חרדים)
הרב שמואל אליהו, רבה של צפת, במתקפה נגד עסקת החטופים והפסקת האש המסתמנת | לדבריו, עם כל החשיבות לשחרור שבויים, לא משחררים רוצחים עם דם על הידיים ומסכנים חיים של אחרים | תקף את הרבנים שהתירו את העסקה: "יש לכם כיפה על הראש?" | הרב אליהו דרש מהשרים ומחברי הכנסת לעשות הכל כדי לעצור את שחרור המחבלים הרוצחים | צפו (אקטואליה)