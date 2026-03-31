פיניש פסח בכנסת: בעוד תקציב המדינה מאושר בתרגיל פוליטי עוקץ, הכנסת מאשרת סופית עונש מוות למחבלים למרות עתירות בג"ץ. בחזית, צה"ל נערך להריסת כפרי דרום לבנון, בזמן שבסאטמר נרשמת היסטוריה של אחדות ורבני המדינה מכרו את החמץ לנוכרי. חג כשר ודרוך (מעייריב)
יממה של טרור, אמונה ומלחמה: פיגוע קשה ברמת גן הותיר את יו"ר המועצה הדתית פצוע קשה. בבני ברק חגגו בריקודים את שחרור "אסיר עולם התורה", בעוד הרבנים הראשיים פסקו: חובה להישמע להוראות הביטחון. מטהרן שיגר היורש חמינאי איומי נקמה, ובפולין העתירו אלפים לישועה על ציונו של ה"נועם אלימלך" בליז'ענסק (מעייריב)
קריאה משותפת של הרבנים הראשיים לישראל: הראשון לציון הגר"ד יוסף והגר"ק בר מבהירים כי הנחיות פיקוד העורף הן חובה גמורה ולא עצה בלבד. "פיקוח נפש דוחה את כל התורה כולה, הם המומחים האמיתיים ועלינו להישמע להם בקפדנות" (בארץ, חרדים)
הראשון לציון והרב הראשי, הגאון רבי דוד יוסף, נשיא בית הדין הגדול, הדליק אמש (ראשון) את נר שמיני של חנוכה במעונו ברחוב הקבלן בירושלים ומיד יצא, כמידי ערב בימי החג, למסע שיעורים ברחבי הארץ | צפו בתיעוד (חרדים)