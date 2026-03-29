תיעוד חריג שהופץ מזירת נפילה לאחר המטח האחרון מאיראן עורר בהלה גדולה לאחר שנראה עשן כתום יוצא מפריט אמל"ח שנפל בשטח פתוח בצפת | דובר עיריית צפת עדכן כי "טרם נשלל אירוע חומ"ס, כוחות ייעודים נמצאים בדרכם לזירה" | צפו בתיעוד (בארץ)
בעיר הקודש צפת נערכה בליל שישי האחרון שמחת הווארט לבנו חביבו של המשפיע החסידי, הגה"צ רבי אלימלך בידרמן עם הכלה, בת הרה"צ רבי מיכאל בידרמן, בנו של האדמו"ר מלעלוב וחתן האדמו"ר מדז'יקוב ויז'ניץ | צפו בתיעוד של הצלם דוד כהן (חסידים)
צפת עברה שינוי מהותי ב-25 השנים האחרונות | מעיר רחוקה ומבודדת היא הפכה למרכז חרדי משמעותי עם אלפי משפחות, תשתיות מתאימות ותוכניות להמשך צמיחה | עבור המשפחה הנכונה, זו יכולה להיות החלטה מצוינת, במיוחד למי שמנצל את מודל ההשקעה הייחודי של העיר | עושים לכם סדר (מגזין, נדל"ן)
בצל המתיחות הביטחונית הגבוהה והתחממות הגזרה הצפונית: כוחות ההצלה, פיקוד העורף וצוותי הרפואה תרגלו השבוע מוכנות לתרחישי קיצון בבית החולים זיו בצפת • המטרה: סנכרון מלא בין המחלקות ושימוש במרחבים המוגנים • צפו בתיעוד המיוחד של צלם 'פלאש 90', דוד כהן (חדשות)
האדמו"ר מדושינסקיא, הנודע בפשטותו המופלגת ובבריחתו מגינוני שררה, שוהה בימים אלו למנוחה באתרא קדישא מירון • האדמו"ר התפלל בציון הרשב"י כאחד האדם ללא פמליה • אתמול הגיע האדמו"ר לביקור חיזוק מרגש בקהילת חסידיו בעיה"ק צפת, שם ערך בפניהם טיש 'לחיים' (חסידים)
הגה"צ גאב"ד קארלסבורג השוהה בימים אלו בארה"ק, ערך את שולחנו לרגל ט"ו בשבט בתלמוד תורה 'ריבניץ' בצפת | בעת המעמד אחז הגאב"ד את הרמקול לתלמיד התלמוד תורה, ויצא ממנו ידי חובתו באמירת הברכות | דוד כהן מגיש תיעודים מהמעמד (חסידים)
לרגל יומא דהילולא קדישא של הרה"ק בעל ה'בת עין' זי"ע, פקד האדמו"ר מזוועהיל את הציון הקדוש בבית העלמין העתיק בצפת, שם נשא תפילת רבים לישועת הכלל והפרט, בהמשך ערך טיש הילולא בביהמ"ד 'מאור החיים' בעיר (חסידים)
לרגל יום ההילולא של הקדוש רבי לייב בעל הייסורים זצ"ל | 'בבלי' עם שורות קצרות על דמותו המופלאה של אחד מגדולי תלמידיו של בעל התניא | על הסגולה הנודעת הקשורה בקברו וגם מעשה נורא במרן הרב ואזנר זצ"ל ואברך שחיפש ישועה | "גדולים צדיקים במיתתם" (יהדות ואקטואליה)
נגידי חצה"ק שומרי אמונים, זכו להסב על שולחן מלכים בשמחת שבע הברכות לרגל נישואי בת זקוניו של האדמו"ר משומרי אמונים ירושלים, עם החתן בן האדמו"ר משומרי אמונים ב"ב | אל המסיבה הוזמנו התורמים הכבדים שתרמו מאה אלף שקל לטובת הרחבת בית המדרש של החסידות בשכונת 'מאה שערים' בירושלים | השמחה נחגגה באירוע בוטיק בצפת העתיקה (חסידים)
הרבי המשפיע ממבקשי אמונה שחזר שבוע שעבר מימי מנוחה בשווייץ וממסע קירוב רחוקים בחו"ל, שבת השבת למנוחה בעיה"ק צפת כהכנה לקראת הימים הנעלים הבאים לשלום | האדמו"ר ערך את השבת בביהמ"ד לעלוב בעיר העתיקה (חסידים)